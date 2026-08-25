Ο σουηδικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από την κυβέρνηση να απαλλοτριώσει ένα ακίνητο, που βρίσκεται κοντά σε μια ναυτική βάση στο αρχιπέλαγος της Στοκχόλμης, και το οποίο ανήκει σε Ρώσο υπήκοο με δεσμούς με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αυτό το ακίνητο βρίσκεται σε ένα από τα σημεία πρόσβασης στη ναυτική βάση του Μούσκιε, η οποία βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα νότια της Στοκχόλμης, ανακοίνωσε ο στρατός.

Η εφημερίδα Expressen τόνισε ότι το ακίνητο ανήκει στον Ρώσο επιχειρηματία Στάνισλαβ Αλεσένκο, ο οποίος έχει δεσμούς με τον Πούτιν, αν και το ακίνητο είναι επίσημα καταχωρημένο στο όνομα της συζύγου του Αλεσένκο.

Ο στρατός υποστήριξε ότι αυτή η τοποθεσία «προσφέρει μοναδικές συνθήκες για την ενίσχυση της άμυνας της ναυτικής βάσης του Μούσκιε, ιδίως κατά των drones». «Η ανάπτυξη του ρωσικού πολέμου με drones έχει αλλάξει το τοπίο απειλών που αντιμετωπίζει η Σουηδία», υπογραμμίζει η ανακοίνωση. «Είναι επομένως απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για την προστασία της Σουηδίας από την απειλή που θέτουν τόσο τα εναέρια όσο και τα θαλάσσια drones», προστίθεται.

Η σουηδική υπηρεσία αρμόδια για οχυρωματικά έργα και υπεύθυνη για τη διαχείριση ακινήτων που σχετίζονται με την άμυνα, ζήτησε ως εκ τούτου από την κυβέρνηση να απαλλοτριώσει το ακίνητο.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση SVT μετέδωσε ότι η περιουσία του Ρώσου επιχειρηματία είχε γίνει «αγκάθι για τις ένοπλες δυνάμεις».

«Αντιμετωπίζουμε την πιο σοβαρή κατάσταση ασφαλείας μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η απειλή για τη Σουηδία και τη Συμμαχία είναι πραγματική», δήλωσε ο Σουηδός Αρχηγός του Επιτελείου Άμυνας, Καρλ-Γιόχαν Έντστρομ, αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ.

Η Σουηδία τερμάτισε δύο αιώνες στρατιωτικής ουδετερότητας και εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2024, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.