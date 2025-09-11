Στην απόλυση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον προχώρησε ο Κιρ Στάρμερ, μετά τις αποκαλύψεις για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών Στίβεν Ντόιτι στους βουλευτές.

Η αποχώρηση του Μάντελσον θεωρείται σημαντικό πλήγμα για το Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, που την ίδια ώρα ετοιμάζεται για την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που επίσης αντιμετωπίζει επικρίσεις για τη σχέση του με τον αυτόχειρα παιδόφιλο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει τον Μάντελσον μετά τον διορισμό του στη θέση του πρεσβευτή στις ΗΠΑ, επιμένοντας ότι είχε υποβληθεί σε πλήρη έλεγχο. Ωστόσο, δέχθηκε μεγάλη πίεση μετά και τις αποκαλύψεις ότι ο Μάντελσον είχε δώσει συμβουλές στον Έπσταϊν για να ζητήσει πρόωρη αποφυλάκιση, ενώ κατηγορούνταν για σεξουαλικά εγκλήματα.

Τα email που οδήγησαν στην απόλυση

Τα email, που εμπεριέχουν αυτές τις αποκαλύψεις, δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Sun λίγες ώρες μετά την παραδοχή του Μάντελσον ότι ενδέχεται να αναδειχθούν και άλλες «πολύ ενοχλητικές» λεπτομέρειες για τη φιλία του με τον Έπσταϊν. Πάντως, υποστήριξε ότι ουδέποτε έγινε μάρτυρας κάποιας «παράνομης ενέργειας».

Σε ένα email από τον Ιούνιο του 2008, το οποίο δεν αμφισβήτησε ο εκπρόσωπός του, ο Μάντελσον έγραψε στον Έπσταϊν: «Σε εκτιμώ πάρα πολύ και νιώθω αδύναμος και θυμωμένος για ό,τι συνέβη». Επίσης, του είπε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε στη Βρετανία. «Πρέπει να δείξεις μεγάλη αντοχή, να παλέψεις για να αποφυλακιστείς και να το εξετάσεις, όσο περισσότερο μπορείς, με φιλοσοφική διάθεση. Τα πάντα μπορούν να γίνουν ευκαιρία και να βγεις πιο δυνατός από αυτήν την εμπειρία».

Η φιλία των δύο ανδρών ήρθε στο προσκήνιο μετά την κυκλοφορία του «βιβλίου γενεθλίων» του Έπσταϊν από μέλη της Δημοκρατικής Επιτροπής Επιθεώρησης του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Σε αυτά υπάρχει χειρόγραφο σημείωμα στο οποίο ο Μάντελσον αποκαλούσε τον Έπσταϊν, ως τον «καλύτερό του φίλο».