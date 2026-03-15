Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κίρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα το απόγευμα για να συζητήσουν την «τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή», όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν για τη «σημασία της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να τερματιστεί η διακοπή της παγκόσμιας ναυτιλίας, η οποία οδηγεί σε αύξηση του κόστους σε παγκόσμιο επίπεδο».

Η εκπρόσωπος προσέθεσε πως ο Βρετανός πρωθυπουργός «εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης» και ότι οι δύο ηγέτες «συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή».

Ο Στάρμερ μίλησε επίσης με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, με τους ηγέτες να συζητούν τον αντίκτυπο του συνεχιζόμενου κλεισίματος των Στενών στη διεθνή ναυτιλία.

Η εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι ο Στάρμερ και ο Κάρνεϊ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα (16/3).