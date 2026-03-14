Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, προειδοποίησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πριν από την έφοδο των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να προσπαθήσει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ ως αντίποινα, αναφέρει η Wall Street Journal.

Ο Κέιν δήλωσε στον πρόεδρο σε αρκετές συναντήσεις τους ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πίστευαν εδώ και καιρό ότι το Ιράν θα μπορούσε να επιχειρήσει να μπλοκάρει την κομβικό αυτό σημείο χρησιμοποιώντας ναυτικές νάρκες, drones και πυραύλους σε περίπτωση σύγκρουσης.

Ο Τραμπ φέρεται να αναγνώρισε τον κίνδυνο, αλλά αποφάσισε να προχωρήσει με την στρατιωτική εκστρατεία, λέγοντας στους συμβούλους του ότι πίστευε ότι η Τεχεράνη πιθανότατα θα συνθηκολογούσε πριν προβεί σε ένα τέτοιο βήμα και ότι ο αμερικανικός στρατός θα ήταν σε θέση να ανοίξει ξανά την πλωτή οδό εάν χρειαζόταν.

Αξίζει να σημειωθεί πως, κατά τη διάρκεια των αδιάκοπων μαχών, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν σχεδόν κλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

Από τις αρχές Μαρτίου, 20 εμπορικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων εννέα πετρελαιοφόρων, έχουν δεχθεί επιθέσεις ή έχουν αναφερθεί περιστατικά, σύμφωνα με την υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η στρατηγική των Φρουρών της Επανάστασης στοχεύει στο να βλάψει την παγκόσμια οικονομία με σκοπό να ασκήσει πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες.