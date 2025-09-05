Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πολυώροφο κτήριο που χρησιμοποιείται, όπως υποστήριξε, από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στην πόλη της Γάζας, αφότου το Ισραήλ δήλωσε ότι ετοιμάζεται να καταλάβει την πόλη.

“Στο εσωτερικό του κτηρίου, η Χαμάς εγκατέστησε υποδομές προκειμένου να ετοιμάσει και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ισραηλινού στρατού στην περιοχή”, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

אחרי הודעת כץ ודו”צ שצה”ל יחל לתקוף רבי קומות בעזה: תיעוד תקיפת מגדל אל-מושתהא במערב העיר עזה pic.twitter.com/0OT7ypCiuw — Nurit Yohanan (@nurityohanan) September 5, 2025

Πριν από την επίθεση “ελήφθησαν προληπτικά μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι βλάβες στους αμάχους, κυρίως προηγούμενες προειδοποιήσεις στον πληθυσμό, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορική επιτήρηση και πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών”, προστίθεται στην ανακοίνωση.