Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Οι «αξιοσημείωτες βελτιώσεις» του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) την περασμένη δεκαετία κλείνουν το χάσμα με τις ΗΠΑ, αλλά η γεωπολιτική θα μπορούσε να εμποδίσει τις κινεζικές πωλήσεις όπλων.

Η Κίνα βρίσκεται σε αποστολή να μετατρέψει τον στρατό της σε μια σύγχρονη μαχητική δύναμη.

Πριν από μια δεκαετία, η χώρα πραγματοποίησε μια στρατιωτική παρέλαση για να τιμήσει την 70η επέτειο από την νίκη της κατά της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε, ο PLA εθεωρείτο ότι δεν μπορούσε να συγκριθεί με τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ινδο – Ειρηνικό. Όμως με μια φιλόδοξη προσπάθεια εκσυγχρονισμού σε εξέλιξη, αυτή η άποψη αλλάζει, όπως αναμένεται να φανεί στην στρατιωτική παρέλαση της Τετάρτης.

Η Κίνα έχει θέσει τρεις γενικούς στόχους για τον PLA: να σημειώσει «σημαντική πρόοδο» στον πόλεμο πληροφοριών, τη στρατιωτική εκμηχάνιση και τη στρατηγική προβολή έως το 2027, με τον εκσυγχρονισμό να έχει ολοκληρωθεί «βασικά» έως το 2035 και ο στρατός να είναι «παγκόσμιας κλάσης» μέχρι το 2049 – 100 χρόνια από την ανάληψη της εξουσίας από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ενώ αυτοί οι στόχοι είναι εσκεμμένα ασαφείς, η κοινή αντίληψη είναι ότι ο τελικός στόχος για το 2049 – που έθεσε ο Πρόεδρος Xi Jinping το 2017 – είναι η Κίνα να είναι στο ίδιο επίπεδο με τις ΗΠΑ.

Ο κόσμος θα έχει κάποιες ενδείξεις για το πόσο μακριά έχει φτάσει ο PLA στις 3 Σεπτεμβρίου, όταν το Πεκίνο θα βγάλει τα μεγάλα όπλα σε στρατιωτική παρέλαση, αυτή τη φορά για την 80ή επέτειο της Ημέρας της Νίκης. Σύμφωνα με αναλυτές, μετά από μια δεκαετία ραγδαίας προόδου, η Κίνα θεωρείται πλέον συγκρίσιμη στρατιωτική δύναμη από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στον Ινδο – Ειρηνικό χάρη στα προηγμένα όπλα και τη βιομηχανική της υποστήριξη. Ωστόσο, λένε ότι η Κίνα δυσκολεύεται να γίνει κορυφαίος προμηθευτής όπλων λόγω παραγόντων όπως η γεωπολιτική.

«Δραματική αλλαγή»

Καθώς ο στρατιωτικός εκσυγχρονισμός της Κίνας έχει επιταχυνθεί, αυξάνονται και οι αμυντικές της δαπάνες, από 145 δις δολ ΗΠΑ το 2015 σε 249 δις το 2025. Αν και αυτό δεν είναι μια τεράστια αύξηση δεδομένης της διαφοράς από τις δαπάνες του αμερικανικού στρατού – του οποίου ο αμυντικός προϋπολογισμός ήταν τριπλάσιος από εκείνον της Κίνας και στα δύο αυτά χρόνια – εν τούτοις είναι σημαντική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Κίνα έχει μειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές όπλων και αντ’ αυτού παράγει τα δικά της προηγμένα όπλα με χαμηλότερο κόστος. Η ετήσια έκθεση του Πενταγώνου προς το Κογκρέσο σχετικά με τις στρατιωτικές εξελίξεις και αυτες στην ασφάλεια της Κίνας το 2015, περιέγραψε τον PLA ως κάποιον με «περιορισμένες» δυνατότητες στον Ινδο – Ειρηνικό παρά το ότι «καλύπτει γρήγορα τα κενά» με τη Δύση.

Στην έκθεσή του για το 2024, το Πεντάγωνο είπε ότι η στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας ήταν μια «πρόκληση όσον αφορά τον ρυθμό της» και οι αυξανόμενες ικανότητες και ο εκσυγχρονισμός της ενίσχυσαν την ικανότητά της να «πολεμά και να κερδίζει πολέμους» κατά των ΗΠΑ, να αντιμετωπίζει μια επέμβαση τρίτου μέρους σε μια σύγκρουση στην περιφέρειά της και να προβάλλει ισχύ παγκοσμίως.

Αυτή η αλλαγή φαίνεται και στην άποψη της κοινής γνώμης. Μια δημοσκόπηση του 2016 του Gallup έδειξε ότι το 41% των Αμερικανών θεωρούσαν τον στρατό της Κίνας ως «κρίσιμη απειλή» για τις ΗΠΑ. Αυτό έχει αυξηθεί στο 63% το 2024. Η δημοσκόπηση του Gallup διαπίστωσε επίσης ότι το ποσοστό των Αμερικανών που βλέπουν τη σύγκρουση μεταξύ Πεκίνου και Ταϊβάν ως κρίσιμη απειλή για τις ΗΠΑ αυξήθηκε από 30% το 2021 σε 50% πέρυσι.

Το Πεκίνο βλέπει την Ταϊβάν ως μέρος της Κίνας, που θα επανενωθεί με τη βία εάν χρειαστεί. Οι περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεν αναγνωρίζουν την Ταϊβάν ως ανεξάρτητο κράτος, αλλά η Ουάσιγκτον είναι αντίθετη σε κάθε προσπάθεια κατάληψης του αυτοδιοικούμενου νησιού με τη βία και δεσμεύεται να του προμηθεύσει όπλα.

Ο Bence Nemeth, ανώτερος λέκτορας αμυντικών σπουδών και εκτελεστικός διευθυντής του King’s Center for Defense Economics and Management στο King’s College του Λονδίνου, είπε ότι οι αντιλήψεις για τις στρατιωτικές δυνατότητες της Κίνας έχουν αλλάξει «σημαντικά» την τελευταία δεκαετία. Πρόσθεσε ότι το 2015 ο PLA εθεωρείτο μεγάλος αλλά σχετικά ξεπερασμένος σε σύγκριση με τους δυτικούς στρατούς. Τώρα «έχει φτάσει ή πλησιάζει σε στρατιωτική ισοτιμία» τις ΗΠΑ στον Ινδο – Ειρηνικό σε τομείς όπως ο αριθμός πολεμικών πλοίων, η κάλυψη πυραύλων και η προβολή περιφερειακών δυνάμεων. «Ενώ ο PLA απέχει πολύ από το να συγκρίνεται με την παγκόσμια εμβέλεια των ΗΠΑ και εξακολουθεί να υστερεί σε τομείς όπως τα πυρηνικά υποβρύχια, αεροπλανοφόρα και εμπειρία μάχης, η περιφερειακή ισοτιμία σε βασικούς τομείς είτε είναι εφικτή είτε έχει ήδη επιτευχθεί», είπε ο Nemeth. «Αυτό αντιπροσωπεύει μια δραματική αλλαγή που έγινε τα τελευταία 10 χρόνια», συμπλήρωσε.

Ο Yuan Jingdong, διευθυντής του προγράμματος ασφάλειας για την Κίνα και την Ασία του Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), σημείωσε ότι ο γρήγορος στρατιωτικός εκσυγχρονισμός υπό την ηγεσία του Xi περιλαμβάνει οργανωτική αναδιάρθρωση, προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων, εκπαίδευση και δημιουργία βάσεων στο εξωτερικό.

«Χώρες με συγκεκριμένες εδαφικές διαφορές – από την Ινδία, την Ιαπωνία, μέχρι ορισμένες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, για να μην αναφέρουμε την Ταϊβάν – ανησυχούν δεδομένης της πιθανότητας σύγκρουσης», είπε ο Yuan. «Ως αποτέλεσμα, οι αντιλήψεις τους για την Κίνα έχουν μετατοπιστεί και τη βλέπουν ως απειλή για την ασφάλεια τους καθώς σε σύγκριση, βλέπουν τις δικές τους στρατιωτικές ικανότητες να υστερούν».

Από πλοία μέχρι δορυφόρους

Αυτή η μεταβαλλόμενη άποψη βασίζεται σε αεροσκάφη νέας γενιάς, αυξανόμενη ναυτική ισχύ με μεγάλα θωρηκτά επιφανείας και πιο προηγμένα υποβρύχια, καθώς και διαστημικές δυνατότητες, σύμφωνα με τον Yuan. «Όλα αυτά έχουν γίνει μάρτυρες αξιοσημείωτης προόδου, αυξάνοντας σημαντικά τις πολεμικές ικανότητες του PLA και αλλάζοντας την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων προς όφελος της Κίνας», είπε.

Ο Timothy Heath, ανώτερος ερευνητής διεθνούς άμυνας στην Rand Corporation με έδρα τις ΗΠΑ, είπε ότι ορισμένες κινεζικές στρατιωτικές εξελίξεις προκαλούν ανησυχία στο Πεντάγωνο.

Αυτές περιλαμβάνουν τις αντιπλοϊκές και αντιαεροπορικές δυνατότητες της και τα αποθέματα πυραύλων του PLA, τον εκσυγχρονισμό της αεροπορίας και του ναυτικού, υπερηχητικούς πυραύλους και συστημικές μεταρρυθμίσεις που βελτίωσαν την ικανότητά του να «χρησιμοποιεί όλο τον οπλισμό του με ολοκληρωμένο και κοινό τρόπο».

«Τα όπλα είναι ικανά και επικίνδυνα και παρόλο που ο πρόεδρος Xi μπορεί να είναι απρόθυμος να ξεκινήσει πόλεμο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ο διάδοχός του να αποδειχθεί πιο επιθετικός και απερίσκεπτος», πρόσθεσε ο Heath. Η τεράστια βιομηχανική παραγωγή πίσω από τη στρατιωτική ενίσχυση και τα εξελιγμένα όπλα της Κίνας είναι επίσης μέρος της δύναμής της. Ο Nemeth είπε ότι οι «πιο ανησυχητικοί» τομείς για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ήταν το ναυτικό της Κίνας, η αεροπορία και οι ικανότητες της πυραυλικής δύναμης της – οι οποίες είχαν παρουσιάσει «αξιοσημείωτες βελτιώσεις».

«Αν ακούσετε τους ανώτερους αξιωματικούς του Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ, η ανησυχία τους είναι εμφανής, όχι μόνο για τον ρυθμό με τον οποίο προχωρά η Κίνα, αλλά και για τη βιομηχανική της ικανότητα πίσω από αυτήν», είπε ο Nemeth. «Η ταχύτητα με την οποία η Κίνα είναι σε θέση να σχεδιάζει, να κατασκευάζει και να επιστρατεύει πλοία, πυραύλους, αεροσκάφη και δορυφόρους έχει ξεπεράσει πολλές δυτικές προσδοκίες και δυνατότητες της Δύσης. Η κλίμακα παραγωγής, σε συνδυασμό με όλο και πιο προηγμένα συστήματα, έχει προκαλέσει σημαντική ανησυχία στους δυτικούς αξιωματούχους της άμυνας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την έκθεση του Πενταγώνου του 2024, η Κίνα έχει το μεγαλύτερο ναυτικό στον κόσμο σε μέγεθος στόλου, με δύναμη μάχης πάνω από 370 πλοία και υποβρύχια, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 140 μεγάλων πολεμικών πλοίων επιφανείας. Σκοπεύει να έχει έξι αεροπλανοφόρα σε υπηρεσία έως το 2035, με το τρίτο – το Fujian – να βρίσκεται σε θαλάσσιες δοκιμές. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε λιγότερα από 300 πλοία το 2024 και το χάσμα με την Κίνα αναμένεται να διευρυνθεί τα επόμενα χρόνια. Η έκθεση του Πενταγώνου ανέφερε ότι το Ναυτικό του PLA επεκτείνει την ικανότητά του να επιχειρεί πέρα από την «πρώτη νησιωτική αλυσίδα» που εκτείνεται από την Ιαπωνία στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και διεξάγει ασκήσεις στη Θάλασσα των Φιλιππίνων στη στρατηγικής σημασίας ανατολική πλευρά της Ταϊβάν.

Ανέφερε επίσης, ότι η Πολεμική Αεροπορία και η Ναυτική Αεροπορία της Κίνας αποτελούν μαζί τις «μεγαλύτερες αεροπορικές δυνάμεις» στον Ινδο – Ειρηνικό και την τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο, με περισσότερα από 3.150 αεροσκάφη – περίπου 2.400 από αυτά μαχητικά.

Η έκθεση του Πενταγώνου περιείχε επίσης την πληροφορία ότι η Κίνα διέθετε περίπου 400 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους το 2023 και είχε «πιθανώς ολοκληρώσει» την κατασκευή τριών πεδίων σιλό στερεού καυσίμου το 2022. Υπολογίστηκε ότι το πυρηνικό απόθεμα της Κίνας είχε ξεπεράσει τις 600 επιχειρησιακές κεφαλές πέρυσι και θα έφτανε τις 1.000 έως το 2030 – οι περισσότερες από αυτές «αναπτύχθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα ετοιμότητας», που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να εκτοξευθούν ανά πάσα στιγμή.

Η Liselotte Odgaard, ανώτερη συνεργάτης στο Hudson Institute στην Ουάσιγκτον, είπε ότι οι πυρηνικές δυνατότητες της Κίνας είναι «ακόμα μικρές, αλλά επεκτείνονται γρήγορα».

«Στον τομέα των αυτόνομων συστημάτων, αυτά είναι ικανά σε επίπεδο μεγάλης ισχύος και αποτελούν σημαντική απειλή», είπε.

«Είναι δίκαιο να πούμε ότι η Κίνα εξακολουθεί να υστερεί έναντι των ΗΠΑ, αλλά αποκτά τις δυνατότητες για να ανταποκριθεί στο μέλλον – πιθανώς εντός 10 έως 20 ετών – πράγμα που σημαίνει ότι κάτι πρέπει να γίνει τώρα εάν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θέλουν να παραμείνουν μπροστά», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Yuan από το SIPRI, η πυρηνική συσσώρευση της Κίνας παρακολουθείται στενά – ειδικά οι βαλλιστικοί της πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς όπως οι DF-26, DF-17 και μικρότερης εμβέλειας DF-21 που φέρουν συμβατικές και πυρηνικές κεφαλές. Ωστόσο, σημείωσε ότι ο κινεζικός στρατός δεν είχε δοκιμαστεί σε πραγματικές μάχες για δεκαετίες. «Ο PLA δεν έχει δοκιμαστεί σε μάχη από τη σύντομη εκστρατεία του το 1979 στο Βιετνάμ, σε σύγκριση με τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος βρίσκεται σε στρατιωτικές συγκρούσεις με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τις τελευταίες δύο δεκαετίες», είπε ο Yuan.

Υπάρχουν επίσης όρια για να εκτιμηθεί πόσο έχει προχωρήσει ο PLA στην ανάπτυξη όπλων, καθώς σπάνια δημοσιοποιεί λεπτομέρειες και οι αναλυτές συχνά πρέπει να βασίζονται σε δορυφορικές εικόνες και φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όμως η μακροπρόθεσμη τάση φαίνεται να είναι ξεκάθαρη, με τη στρατιωτική – πολιτική σύντηξη, τις επενδύσεις και τις αυξανόμενες τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες καθώς και αυτές της παραγωγής της Κίνας, να συμβάλλουν στο να παράγονται πιο προηγμένα και καλύτερα οπλικά συστήματα», είπε ο Yuan. Πρόσθεσε ότι με περαιτέρω εκπαίδευση και προσαρμογή το μαχητικό δυναμικό του PLA «θα βελτιωθεί σταθερά».

Εξαγωγές όπλων

Το κύριο κίνητρο πίσω από το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του PLA είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων του και αυτό έχει επίσης οδηγήσει την Κίνα να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στην παγκόσμια αγορά όπλων. Οι πωλήσεις όπλων συμβάλλουν στην παροχή της τεράστιας χρηματοδότησης που απαιτείται για την προσπάθεια εκσυγχρονισμού, αλλά χρησιμεύουν επίσης ως εργαλείο για τη στρατιωτική διπλωματία και συμβάλλουν στη δημιουργία παγκόσμιων αμυντικών προτύπων που ευθυγραμμίζονται με τα στρατηγικά της συμφέροντα.

Η Κίνα έχει επεκτείνει το μερίδιο αγοράς της τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη Μέση Ανατολή, τη Νότια και τη Νοτιοανατολική Ασία. Ήταν ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο – μετά τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Ρωσία – από το 2020 έως το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το SIPRI.

Το Πακιστάν είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές της, καθώς αντιπροσωπεύει το 63% των συνολικών εξαγωγών όπλων της Κίνας σε αυτήν την πενταετία. Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης σύγκρουσης με την Ινδία τον Μάιο, το Πακιστάν φέρεται να κατέρριψε μαχητικά αεροσκάφη της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας με αεροσκάφη και πυραύλους J-10C κινεζικής κατασκευής – η πρώτη τους επιτυχημένη αποστολή σε πραγματικη μάχη. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες πωλήσεις των κινεζικών μαχητικών αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων.

Προς το παρόν, το Πακιστάν είναι ο μόνος γνωστός χειριστής J-10C εκτός Κίνας. Παρήγγειλε 36 από αυτά το 2020, με τουλάχιστον 20 από τα τζετ να φέρεται ότι βρίσκονται σε υπηρεσία στο Πακιστάν μετά την πρώτη παράδοση το 2022.

Υπήρξαν επίσης εικασίες ότι η Αίγυπτος θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο αγοράς των J-10C, οταν ένας Αιγύπτιος πιλότος εθεάθη σε ένα από τα μαχητικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια κοινής άσκησης τον Μάιο. Η Odgaard είπε ότι η Κίνα πουλάει περισσότερα όπλα σε αναπτυσσόμενες χώρες που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις στα όπλα που παράγονται στη Δύση. «Οι πωλήσεις όπλων είναι επίσης θέμα πολιτικής, επομένως καθώς η Κίνα έχει αυξήσει την επιρροή της σε περιοχές όπως η Αφρική και η Μέση Ανατολή, έχει επίσης αυξήσει τις πωλήσεις όπλων της», είπε.

«Η Κίνα προσφέρει επίσης αρκετά χαμηλού κόστους όπλα, για παράδειγμα σε στρατούς που ταιριάζουν στις ανάγκες πολλών αναπτυσσόμενων χωρών». Η Odgaard πρόσθεσε ότι η Κίνα επεκτείνει την επιρροή της στη Δυτική Αφρική και στοχεύει να αποκτήσει πρόσβαση στον Ατλαντικό Ωκεανό. «Για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, ο στρατηγικός ανταγωνισμός ΗΠΑ – Κίνας θεωρείται ως καλά νέα που επιτρέπει σε πολλες απο αυτες να συνεργάζονται και με τις δύο χωρίς να επιλέγουν πλευρές, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και για την Κίνα, αυτό σημαίνει ότι οι εξαγωγές όπλων της έχουν αυξηθεί σε αυτές τις χώρες», είπε η Odgaard.

«Χώρες που παραμένουν σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και σύμμαχοι του Ινδο – Ειρηνικού, όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Αυστραλία, δεν θα ήθελαν να επενδύσουν σε κινεζικά όπλα, αλλά και η Κίνα επίσης πιθανότατα δεν θα ήθελε να εξάγει προηγμένα όπλα στις περισσότερες από αυτές τις χώρες», πρόσθεσε.

Παρά τις προόδους της στην τεχνολογία όπλων, η Κίνα αγωνίστηκε να σημειώσει πρόοδο σε αγορές όπως η Ευρώπη, η οποία πιστεύει ότι αντιμετωπίζει απειλή από τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία και την ασφυκτική πολιτική πίεση των ΗΠΑ.

Η γεωπολιτική είναι ένας παράγοντας που εμποδίζει την Κίνα να αυξήσει τις πωλήσεις όπλων – ιδίως η άποψη ότι αποτελεί πρόκληση για τις ΗΠΑ στον Ινδο – Ειρηνικό. Ο Nemeth από το King’s College του Λονδίνου είπε ότι, ενώ υπάρχει μια μεταβαλλόμενη αντίληψη για τις κινεζικές δυνατότητες παραγωγής προηγμένων οπλικών συστηματων, είναι πιθανό να βοηθήσει τις εξαγωγές όπλων περισσότερο «μεσοπρόθεσμα παρά αμέσως».

«Η ιδέα ότι τα κινεζικά οπλικά συστήματα κλείνουν το χάσμα με τις δυτικές πλατφόρμες έχει αποκτήσει έλξη μόλις σχετικά πρόσφατα και θα χρειαστεί χρόνος πριν αυτή η αντίληψη μεταφραστεί σε πραγματικές συμφωνίες», είπε. «Η ευρύτερη διείσδυση στην αγορά θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τη συνεχή βελτίωση των κινεζικών συστημάτων αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτά όσον αφορά την αξιοπιστία, τον πολιτικό κίνδυνο και την απόδοση μάχης».

«Καθώς η αντίληψη για την ποιότητα και την αξιοπιστία βελτιώνεται, μπορεί κάλλιστα να δούμε τα κινεζικά συστήματα να γίνονται πιο ανταγωνιστικά σε ευαίσθητες ως προς τις τιμές και πολιτικά μη ευθυγραμμισμένες αγορές». Πρόσθεσε ότι υπάρχουν «σαφείς δομικοί και γεωπολιτικοί περιορισμοί στο δυναμικό εξαγωγής όπλων της Κίνας», καθώς θεωρείται πλέον στρατηγικός ανταγωνιστής από μεγάλο μέρος της Δύσης, κάτι που περιορίζει «σημαντικά» την ικανότητά της να πουλά σε χώρες που αυξάνουν τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους, ειδικά στην Ευρώπη.

«Οι πολιτικοί προβληματισμοί, μαζί με τις ανησυχίες σχετικά με τη διαλειτουργικότητα στα πρότυπα του ΝΑΤΟ, ουσιαστικά αποκλείουν τα κινεζικά όπλα σε αυτές τις αγορές», είπε.

«Στην Ασία, η κατάσταση είναι εξίσου περίπλοκη. Πολλές χώρες επεκτείνουν τις αμυντικές τους δαπάνες ακριβώς λόγω των ανησυχιών για την αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ της Κίνας, καθιστώντας απίθανο να στραφούν στο Πεκίνο ως προμηθευτή όπλων».

Πηγή: South China Morning Post