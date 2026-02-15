Ο στρατός της Συρίας ανακοίνωσε την κατάληψη της στρατιωτικής βάσης Σαντάντι, στα βορειοανατολικά της χώρας, έπειτα από συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την πληροφορία μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, κάνοντας λόγο για εξέλιξη που εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων ανακατατάξεων στην περιοχή.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη στρατηγικής σημασίας βάση Αλ Τανφ, μετά την επίτευξη συμφωνίας με τη διαμεσολάβηση της Ουάσινγκτον. Η συμφωνία προβλέπει την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), υπό κουρδική ηγεσία, στις κεντρικές κρατικές δομές της Συρίας.

Οι εξελίξεις σηματοδοτούν αλλαγές στον έλεγχο κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών διεργασιών στη χώρα.