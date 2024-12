Δυο αμερικανικά πολεμικά πλοία απέκρουσαν επίθεση με drones και πυραύλους που εξαπολύθηκε από τους Χούθι, καθώς συνόδευαν τρία εμπορικά σκάφη στον Κόλπο του Άντεν, ανακοίνωσαν χθες Τρίτη οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας ενέργεια για την οποία ανέλαβε την ευθύνη το κίνημα ανταρτών της Υεμένης.

CENTCOM Forces Defeat Houthi Attacks on U.S. Navy and U.S.-Flagged Ships in the Gulf of Aden.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

U.S. Navy destroyers USS Stockdale (DDG 106) and USS O’Kane (DDG 77) successfully defeated a range of Houthi-launched weapons while transiting the Gulf of Aden, Dec. 9 – 10.

The… pic.twitter.com/Jz4AtqBuEL

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 10, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ