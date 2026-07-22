Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την 11η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων που εξαπέλυσε εναντίον του Ιράν.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν στις 20:15 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (ET), ήτοι 03:15 ώρα Ελλάδος τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή μεταφορά.

Πάνω από 30 εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις

Η CENTCOM υποστήριξε στην ανακοίνωσή της ότι τους τελευταίους τρεις μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη διεθνή θαλάσσια οδό.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι επιθέσεις αυτές έχουν θέσει σε κίνδυνο εκατοντάδες ναυτικούς και έχουν επηρεάσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ

Παρά τις εντάσεις, η CENTCOM υποστηρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Όπως σημειώνει, από τις αρχές Μαΐου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συμβάλει στη διευκόλυνση της διέλευσης περίπου 900 εμπορικών πλοίων και 450 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από την κρίσιμη αυτή θαλάσσια περιοχή.

Ο στρατός των ΗΠΑ εξαπέλυσε νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν για 11η συναπτή νύχτα

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ουάσιγκτον- πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας) ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα βομβαρδισμών, «για 11η συνεχόμενη νύχτα», εναντίον του Ιράν.

Τα πλήγματα, που άρχισαν «στις 19:00» (ώρα αμερικανικής ανατολικής ακτής -στις 02:00 ώρα Ελλάδας), «είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο να συνεχίσουν να φθείρουν την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

CENTCOM forces began striking military targets in Iran at 7 p.m. ET today for the 11th consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iran’s ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 21, 2026

Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις σε Ταμπρίζ, Μαχσάχρ, Σιρίκ και Μπουσέρ – Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα στην Τεχεράνη

Εν τω μεταξύ, αναφορές για εκρήξεις σε περιοχές του Ιράν μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ανακοίνωση της CENTCOM ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα βομβαρδισμών κατά της χώρας του Κόλπου, για 11η συναπτή νύχτα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, κάτοικοι της Μαχσάχρ, στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, ανέφεραν ότι άκουσαν αρκετές εκρήξεις.

Παράλληλα, το Fars μετέδωσε ότι σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις κοντά στο νότιο τμήμα της Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν.

Την ίδια ώρα, η ιρανική εφημερίδα Nour News μετέδωσε ότι η αεράμυνα ενεργοποιήθηκε στην Τεχεράνη για την αντιμετώπιση «εχθρικών επιθέσεων».

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην Τεχεράνη και ακούστηκαν εκρήξεις σε βορειοανατολικό τομέα της πόλης, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γερμανικού Πρακτορείου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ ότι διεξάγει βομβαρδισμούς, για 11η συνεχόμενη νύχτα, εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

🚨🇮🇷 🇺🇸 BREAKING: Air defenses are reportedly firing over TEHRAN itself -Residents report air defense activity in northeastern Tehran, per Fars, with tons of footage spreading online, all of it unconfirmed -Fars is a semi-official Iranian agency closely tied to the IRGC, firmly… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 22, 2026

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι ακούστηκε δραστηριότητα αεράμυνας στη δυτική, ανατολική και βορειοανατολική Τεχεράνη. Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι ακούγονται πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην πρωτεύουσα της χώρας.

Κατά το dpa, είναι η πρώτη φορά που η Τεχεράνη γίνεται στόχος αφότου αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν την 7η Ιουλίου.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο TASNIM του Ιράν αναφέρει ότι ακούστηκε δυνατή έκρηξη σε τμήματα του Μπουσέρ. Οι αρχικές εκτιμήσεις υποδεικνύουν επίθεση των ΗΠΑ σε δύο τοποθεσίες.

Λίγο αργότερα, το FARS ανέφερε ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις γύρω από το Σιρίκ στο νότιο Ιράν.