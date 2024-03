Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως κατέστρεψαν εννέα αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους (ASBMs) και δύο drones των Χούθι αφού οι Υεμενίτες αντάρτες προχώρησαν σε συνολικά τέσσερις εκτοξεύσεις ASBMs, δύο στην Ερυθρά Θάλασσα και άλλων δύο στον Κόλπο του Άντεν, χωρίς να αναφερθούν ούτε τραυματισμοί, ούτε ζημιές σε εμπορικά πλοία, ή σκάφη των ΗΠΑ και του διεθνούς συνασπισμού.

Ο αμερικανικός στρατός «κατέστρεψε εννέα αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους και δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι», τονίζει ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Νωρίτερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM που δημοσιοποιήθηκε μέσω X (του πρώην Twitter), οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους προς την κατεύθυνση του Κόλπου του Άντεν και προς την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας, χωρίς να αναφερθούν «κανένας τραυματισμός ούτε καμιά ζημιά».

March 14 Red Sea Update

Between 6:50 a.m. on March 14 and 12:40 a.m. on March 15 (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired two anti-ship ballistic missiles (ASBMs) from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Gulf of Aden and two additional ASBMs towards the Red… pic.twitter.com/Mck2CEEZSC

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2024