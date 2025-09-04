Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη, καθώς ενεργοποιήθηκαν σειρήνες στο Τελ Αβίβ και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας.

Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν αργότερα την ευθύνη, δηλώνοντας ότι εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς το Τελ Αβίβ ως αρχική απάντηση, όπως είπαν, στις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Υεμένης.

Σε ανακοίνωσή του, το βράδυ της Τετάρτης, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «ύστερα από επιτόπια έρευνα, επιβεβαιώθηκε πως το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι χρησιμοποίησε πύραυλο επιφανείας-επιφανείας με υποπυρομαχικά (cluster warhead)».

Λίγες ώρες αργότερα, οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για νέα εκτόξευση πυραύλου, ο οποίος επίσης αναχαιτίστηκε από την ισραηλινή αεράμυνα.

Οι Χούθι, έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, ισχυριζόμενοι ότι πρόκειται για πράξεις αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό. Οι επιθέσεις περιλαμβάνουν τόσο πυραύλους όσο και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), τα οποία διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα μέχρι τον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Το Ισραήλ έχει απαντήσει βομβαρδίζοντας περιοχές υπό τον έλεγχο των Χούθι στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικής σημασίας λιμανιού Χοντέιντα. Η τελευταία επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ανώτερων αξιωματούχων των Χούθι, μεταξύ αυτών και του επικεφαλής της κυβέρνησής τους.