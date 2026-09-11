Σε νέα επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας προχώρησαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. Την ίδια ώρα ανακοίνωσαντην εξόντωση ανώτατου στελέχους της Χαμάς έπειτα από στοχευμένη αεροπορική επιδρομή.

Η στρατιωτική αυτή ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών στη συγκεκριμένη περιοχή, αποτυπώνοντας την έκρυθμη κατάσταση που παραμένει στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Σε μια ανακοίνωση, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ, επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Μοχάμεντ Αμπντέλ Σαλάμ αλ Γιαζούρι σε αεροπορικό πλήγμα χθες, Πέμπτη, λέγοντας ότι είχε εξέχοντα ρόλο στον σχεδιασμό των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησαν τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στον θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το πλήγμα που είχε στόχο τον Γιαζούρι σκότωσε επίσης άλλους δύο διοικητές. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τη Χαμάς.