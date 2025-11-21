Συνολικά «13 τρομοκράτες της Χαμάς» δήλωσε ότι σκότωσε στο πλήγμα που διεξήγαγε το βράδυ της Τρίτης ο Ισραηλινός στρατός.

«Δεκατρείς τρομοκράτες της Χαμάς εξοντώθηκαν» στο πλήγμα αυτό, «εκ των οποίων ο Τζαουάντ Σιντάουι που εμπλεκόταν στην εκπαίδευση τρομοκρατών με σκοπό να πραγματοποιούν επιθέσεις» κατά του Ισραήλ και των στρατιωτών του από το έδαφος του Λιβάνου, γράφει ο στρατός σε ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου που του ζήτησε να δώσει τα ονόματα των άλλων 12 που σκοτώθηκαν στο πλήγμα αυτό.

Σε κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Πέμπτη, με τις φωτογραφίες 13 ανδρών που φαίνονταν νέοι, ακόμη και ανήλικοι, η Χαμάς αποκάλεσε «φριχτή σφαγή» το πλήγμα που προκάλεσε τον θάνατο «αρκετών αθώων πολιτών».

Την Τρίτη, λίγο μετά το πλήγμα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε στοχοθετήσει «τρομοκράτες εν δράσει σε στρατόπεδο εκπαίδευσης της Χαμάς».

Σε ανακοίνωση η Χαμάς είχε χαρακτηρίσει «βάρβαρη επίθεση» τον βομβαρδισμό.

Πηγή: AΠΕ