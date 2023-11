Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μέλη του σκότωσαν τρεις οπλισμένους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας χθες Τετάρτη, παρότι παραμένει ακόμη σε ισχύ η ανακωχή η οποία συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

IDF spokesperson Daniel Hagari announced on Wednesday that three #Palestinian terrorists were eliminated in the #Gaza Strip after violating the ceasefire and posing a threat to #Israeli forces. pic.twitter.com/HCjciW9K3F

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Matthew Harrison שָׁלוֹם (@Matthew73610025) November 29, 2023