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Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνάς του αντιμετωπίζουν επίθεση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (drones) εναντίον της επικράτειας του εμιράτου.

Χρησιμοποιώντας τυποποιημένη ορολογία, ανέφερε μέσω X πως «αντιμετωπίζει» επιθέσεις «εχθρικών drones» προσθέτοντας ότι «αν ακουστούν εκρήξεις, θα είναι αποτέλεσμα αναχαιτίσεων στόχων».

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