Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνάς του αντιμετωπίζουν επίθεση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (drones) εναντίον της επικράτειας του εμιράτου.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/ZlPcNIezhJ — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 19, 2026

Χρησιμοποιώντας τυποποιημένη ορολογία, ανέφερε μέσω X πως «αντιμετωπίζει» επιθέσεις «εχθρικών drones» προσθέτοντας ότι «αν ακουστούν εκρήξεις, θα είναι αποτέλεσμα αναχαιτίσεων στόχων».