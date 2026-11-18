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Το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας του εμιράτου του Κουβέιτ ανακοίνωσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ότι συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας του ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση «επιθέσεων του εχθρού» με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones).
«Το γενικό επιτελείο επιβεβαιώνει ότι οι εκρήξεις που μπορεί να ακουστούν είναι αποτέλεσμα των αναχαιτίσεων εχθρικών στόχων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», ανέφερε η πηγή αυτή μέσω X, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φρασεολογία της από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στα τέλη Φεβρουαρίου.
تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية.
تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
#الجيش_الكويتي https://t.co/fW8CUwJL6M
— KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) November 17, 2026