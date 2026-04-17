Ο στρατός του Λιβάνου κατηγορεί το Ισραήλ για παραβιάσεις της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα, κάνοντας λόγο για διακεκομμένους βομβαρδισμούς σε αρκετά χωριά του νότιου τμήματος της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός του Λιβάνου κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν προς το παρόν την επιστροφή στα χωριά και τις πόλεις του νότου, λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σχετικά με τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Διοίκηση του Στρατού του Λιβάνου επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς τους πολίτες να αναβάλουν την επιστροφή τους στα νότια χωριά και πόλεις, δεδομένου του αριθμού των παραβιάσεων της συμφωνίας και των καταγεγραμμένων ισραηλινών επιθέσεων, εκτός από τους κατά διαστήματα βομβαρδισμούς που στοχεύουν πολλά χωριά.

Η Διοίκηση τονίζει επίσης την ανάγκη τήρησης των οδηγιών των ανεπτυγμένων στρατιωτικών μονάδων για την ασφάλειά τους, ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες, και την αποφυγή προσέγγισης επικίνδυνων περιοχών.

Η Διοίκηση του Στρατού συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών».