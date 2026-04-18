Ο Ριντ Χέιστινγκς, συνιδρυτής του Netflix, ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τον κολοσσό που άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο το κοινό, ψυχαγωγείται. Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες καθοριστικής παρουσίας, εγκαταλείπει και τη θέση του προέδρου, κλείνοντας έναν ιστορικό κύκλο.

Σε δήλωσή του, ο Χέιστινγκς θυμήθηκε ως κορυφαία στιγμή τον Ιανουάριο του 2016, όταν η πλατφόρμα έγινε διαθέσιμη σχεδόν παγκοσμίως, φέρνοντας το streaming σε εκατομμύρια νοικοκυριά.

Η αποχώρησή του συμπίπτει με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου, όπου η εταιρεία κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 16%, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού.

 

 

Η απόφασή του σχετίζεται κυρίως με την επιθυμία να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στη φιλανθρωπία και σε προσωπικές πρωτοβουλίες. Ήδη μέσω του Hastings Fund δραστηριοποιείται ενεργά σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η κοινωνική ισότητα, ενώ μαζί με τη σύζυγό του έχουν δωρίσει πάνω από 2 δισ. δολάρια.

 


Η πορεία του Netflix ξεκίνησε το 1997, όταν ο Χέιστινγκς μαζί με τον Μαρκ Ράντολφ ίδρυσαν την εταιρεία ως υπηρεσία ενοικίασης DVD, μέσω ταχυδρομείου. Μέσα σε λίγα χρόνια, η επιχείρηση εξελίχθηκε σε έναν παγκόσμιο «γίγαντα» της ψυχαγωγίας, επενδύοντας δυναμικά σε πρωτότυπο περιεχόμενο και «διεισδύοντας» στο Χόλιγουντ.

Σήμερα, με αποτίμηση που αγγίζει τα 450 δισ. δολάρια, το Netflix θεωρείται βασικός πρωταγωνιστής στην καθιέρωση του «binge-watching» (μαραθώνιοι σειρών), αλλά και στη μετατόπιση του κοινού από τις κινηματογραφικές αίθουσες προς την κατανάλωση «περιεχομένου» στο σπίτι.

 

 

Ο Χέιστινγκς είχε ήδη αποσυρθεί από τη θέση του συνδιευθύνοντος συμβούλου το 2023, παραδίδοντας τη σκυτάλη στους Τεντ Σαράντος και Γκρεγκ Πίτερς. Η σταδιακή απομάκρυνσή του ξεκίνησε από το 2020, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα ηγετική γενιά.

 


Η αποχώρησή του έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού, όχι μόνο από άλλες πλατφόρμες streaming, αλλά και από μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok και το YouTube, που διεκδικούν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο της προσοχής του κοινού. Παρά την αποχώρησή του, οι συνεργάτες του υπογραμμίζουν ότι η επιρροή του θα συνεχίσει να καθοδηγεί την εταιρεία.

Ο ίδιος αφήνει πίσω του μια ισχυρή κληρονομιά και μια επιχείρηση που διαμόρφωσε εκ νέου την παγκόσμια βιομηχανία ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους πιο επιδραστικούς επιχειρηματίες της εποχής του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #θέση του προέδρου #Ριντ Χέιστινγκς #συνιδρυτής του Νetflix #Φιλανθρωπία