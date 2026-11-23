Απειλητικά emails για βόμβες αναστάτωσαν εκατοντάδες σχολεία στη Γερμανία το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, οδηγώντας σε εκκενώσεις κτιρίων και διακοπή μαθημάτων σε ορισμένες περιοχές. Αντίστοιχα μηνύματα έφτασαν σε σχολεία σε πολλές περιοχές της Δανίας, όπου η αστυνομία κάλεσε σε ψυχραιμία.

Στη Γερμανία, τα μηνύματα είχαν, σύμφωνα με τη Bild, θέμα «Ο θάνατος σε περιμένει» και ίδιο περιεχόμενο. Οι αρχές αναζητούν τους αποστολείς, ενώ η μέχρι στιγμής αξιολόγηση δεν δείχνει ότι υπάρχει συγκεκριμένος κίνδυνος για τα σχολεία που τα έλαβαν.

Εκατοντάδες σχολεία σε πολλά κρατίδια

Η έκταση της αποστολής των απειλητικών μηνυμάτων αποτυπώνεται στις καταγραφές από διαφορετικά γερμανικά κρατίδια. Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο MDR, περίπου 200 σχολεία στη Σαξονία και 260 στη Σαξονία-Άνχαλτ έγιναν αποδέκτες των emails, ενώ στη Θουριγγία αναφέρονται αρκετές εκατοντάδες σχολικές μονάδες.

Απειλές επιβεβαιώθηκαν επίσης στο Βερολίνο, στην Κάτω Σαξονία, στο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν και στη Βάδη-Βυρτεμβέργη. Η συνολική εικόνα παραμένει υπό διαμόρφωση, καθώς συνεχίζονται οι αναφορές και οι έλεγχοι των τοπικών αρχών.

Στο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, όπου στο απειλητικό μήνυμα κατονομάζονται περίπου 50 σχολεία, σε ορισμένες μονάδες τα μαθήματα διακόπηκαν προληπτικά. Σε άλλες, μαθητές και εκπαιδευτικοί απομακρύνθηκαν προσωρινά από τα κτίρια.

Εκκένωση επιβεβαίωσε και ο δήμος Νάουνχοφ στη Σαξονία, ανακοινώνοντας ότι τα παιδιά και το προσωπικό του δημοτικού σχολείου μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Διαφορετικοί χειρισμοί, χωρίς ενδείξεις πραγματικής απειλής

Οι αποφάσεις για τη λειτουργία των σχολείων διαφέρουν ανά περιοχή. Στη Θουριγγία, η αστυνομία συνέστησε να συνεχιστούν κανονικά τα μαθήματα και να μην εκκενώνονται αυτομάτως οι εγκαταστάσεις, καθώς δεν θεωρεί τις απειλές αξιόπιστες.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα που μεταφέρουν οι αρχές στο Φράιμπουργκ. Μετά την επικοινωνία με τις αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και την αξιολόγηση των μηνυμάτων, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν διαθέτει στοιχεία συγκεκριμένου κινδύνου για τα σχολεία που τα έλαβαν.

Στη Σαξονία-Άνχαλτ, η αρμόδια σχολική αρχή χαρακτήρισε τα μηνύματα ως «swatting»: ψευδείς απειλές που αποσκοπούν στην πρόκληση κινητοποίησης της αστυνομίας και αναστάτωσης.

Στη Δανία, περιπολίες και έκκληση για ψυχραιμία

Στη Δανία, πολλές αστυνομικές διευθύνσεις επιβεβαίωσαν ότι σχολεία στις περιοχές ευθύνης τους έλαβαν απειλητικά emails, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συνολικός αριθμός.

Η αστυνομία της Βόρειας Γιουτλάνδης διευκρίνισε ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν συντρέχει λόγος εκκένωσης των σχολείων ή λήψης ειδικών μέτρων ασφαλείας. Αντίστοιχα, οι αρχές στη Νοτιοανατολική Γιουτλάνδη δήλωσαν ότι δεν θεωρούν προς το παρόν βάσιμες τις απειλές, αναγνωρίζοντας ωστόσο την ανησυχία που προκαλούν σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Στο Φιον, η αστυνομία ανακοίνωσε την αποστολή περιπολιών στα σχολεία για να καθησυχάσει τη σχολική κοινότητα. Τόνισε ότι η παρουσία ένστολων δεν αποτελεί ένδειξη εντοπισμού κινδύνου και ότι εξετάζεται η απειλή για κάθε σχολείο χωριστά.

Οι έρευνες για την προέλευση των μηνυμάτων συνεχίζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί κοινός αποστολέας για τις απειλές στις δύο χώρες.