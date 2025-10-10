Δέκα λεπτά πριν από την επίσημη ανακοίνωση του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, έμαθε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο ότι είναι αυτή η οποία θα το λάβει.

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου, Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, την πήρε ο ίδιος τηλέφωνο αιφνιδιάζοντάς την, καθώς στη Βενεζουέλα ήταν ξημερώματα.

«Σε πήρα για να σε ενημερώσω πως σε λίγο θα ανακοινωθεί ότι θα πάρεις το Νόμπελ Ειρήνης», της λέει, εμφανώς συγκινημένος και ο ίδιος.

«Ω! Θεέ μου!» – αναφώνησε όχι μία, αλλά 5 φορές έκπληκτη η Ματσάδο: «Δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι είναι ένα κίνημα όλης της κοινωνίας. Δεν ξέρω αν το αξίζω. Είμαι μόλις ένα άτομο του κινήματος» πρόσθεσε.

«Σίγουρα το αξίζεις», της απάντησε, λέγοντας ότι σε λίγα λεπτά ανακοινώνεται το όνομά της κι επισήμως και της εξήγησε τους λόγους για τους οποίους την επέλεξαν για το Νόμπελ.

«Συγγνώμη που σε ξύπνησα, αλλά το ανακοινώνουμε σε λίγο και έπρεπε να σε καλέσω», της είπε ο Χάρπβικεν.

«Είναι τιμή μου. Είμαι ευγνώμων. Δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε, αλλά δουλεύουμε σκληρά για να τα καταφέρουμε. Είναι η μεγαλύτερη αναγνώριση για τον λαό μας που παλεύει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μου πάρει καιρό να συνειδητοποιήσω τι μου αναγγείλατε. Είναι αναγνώριση στον λαό της Βενεζουέλας», του λέει η Ματσάδο, με τον Νορβηγό να της λέει «είναι αναγνώριση και στο πρόσωπό σου».

“Oh my god… I have no words.” Listen to the emotional moment this year’s laureate Maria Corina Machado finds out she has been awarded the Nobel Peace Prize. Kristian Berg Harpviken, Director of the Norwegian Nobel Institute, shared the news with her directly before it was… pic.twitter.com/OCUpNz752k — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

«Αφιερώνω το βραβείο στον Τραμπ»

Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή της η Ματσάδο έγραψε: Αυτή η αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων αποτελεί ώθηση για την ολοκλήρωση του έργου μας: την κατάκτηση της Ελευθερίας.

This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom. We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

Βρισκόμαστε στο κατώφλι της νίκης και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βασιζόμαστε στον Πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στα δημοκρατικά έθνη του κόσμου ως τους κύριους συμμάχους μας για την επίτευξη της Ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Αφιερώνω αυτό το βραβείο στον λαό της Βενεζουέλας που υποφέρει και στον Πρόεδρο Τραμπ για την αποφασιστική του υποστήριξη στον σκοπό μας!»