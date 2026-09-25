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Υπάρχουν και οι θεσμικοί ρουφιάνοι στον ΟΗΕ. Το καθεστώς Νετανιάχου δε θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.
Έτσι, λοιπόν, τη στιγμή που άρχισαν να αποχωρούν οι αντιπροσωπείες όταν ανέβηκε στο podium ο ισραηλινός πρωθυπουργός, ένας σμπίρος της ισραηλινής αντιπροσωπείας άρχισε τις γυροβολιές στον χώρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με ένα μπλοκάκι στο χέρι.
Η κάμερα τον έπιασε να καταγράφει τους «απόντες» από την αίθουσα προκειμένου να υποστούν «κυρώσεις» από την κυβέρνηση του Ισραήλ. Μιλάμε για την απόλυτη ντροπή. Την απόλυτη κατάντια.