Υπάρχουν και οι θεσμικοί ρουφιάνοι στον ΟΗΕ. Το καθεστώς Νετανιάχου δε θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Έτσι, λοιπόν, τη στιγμή που άρχισαν να αποχωρούν οι αντιπροσωπείες όταν ανέβηκε στο podium ο ισραηλινός πρωθυπουργός, ένας σμπίρος της ισραηλινής αντιπροσωπείας άρχισε τις γυροβολιές στον χώρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με ένα μπλοκάκι στο χέρι.

Η κάμερα τον έπιασε να καταγράφει τους «απόντες» από την αίθουσα προκειμένου να υποστούν «κυρώσεις» από την κυβέρνηση του Ισραήλ. Μιλάμε για την απόλυτη ντροπή. Την απόλυτη κατάντια.