Μια συγκλονιστική εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο ίδιος αλλά και η οικογένειά του έκανε ο δημοφιλής ηθοποιός Γουίλιαμ Σάτνερ, αποκαλύπτοντας πως ήρθε αντιμέτωπος με τον καρκίνο την ίδια ακριβώς περίοδο που έδινε την ίδια μάχη και η κόρη του.

Ο 95χρονος σταρ, που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως ως «Captain Kirk» στη θρυλική σειρά «Star Trek», βρέθηκε αντιμέτωπος με μία από τις σκληρότερες δοκιμασίες της ζωής του, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και η 61χρονη κόρη του, Μέλανι, διαγνώστηκαν με καρκίνο στάδιου 4.

Η παράλληλη διάγνωση και το σοκ

Όλα ξεκίνησαν όταν η Μέλανι Σάτνερ διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού προχωρημένου σταδίου, που είχε ήδη κάνει μεταστάσεις στους λεμφαδένες. Λίγο αργότερα, τον Ιούνιο του 2023, ο Γουίλιαμ Σάτνερ έμαθε πως ένα ογκίδιο στο μάγουλό του ήταν κακόηθες μελάνωμα στάδιου 4, το οποίο είχε επεκταθεί στους πνεύμονες και τον εγκέφαλο.

«Θυμάμαι χαρακτηριστικά να σκέφτομαι ότι δεν είχα τη δύναμη να φροντίσω τον εαυτό μου και ταυτόχρονα να χάσω τον πατέρα μου», εξομολογήθηκε η Μέλανι για εκείνες τις δραματικές στιγμές.

Η στήριξη και η «πατρική αγκαλιά»

Παρά τη δική του σοβαρή κατάσταση, ο Σάτνερ στάθηκε βράχος δίπλα στην κόρη του. Κάλυψε εξ ολοκλήρου τα έξοδα της δαπανηρής της θεραπείας και ήταν παρών σε κάθε της κρίση.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, σε μια στιγμή απόγνωσης κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπειών, κάλεσε τον πατέρα της κλαίγοντας, νομίζοντας πως πεθαίνει. Εκείνος έφτασε στο σπίτι της μέσα σε 15 λεπτά, προσφέροντάς της μια σφιχτή αγκαλιά και διαβεβαιώνοντάς την πως «αυτό θα είναι απλώς μια παρένθεση στη ζωή σου και θα το ξεπεράσεις».

Νικητές χάρη στη «μαγεία της ιατρικής»

Μετά από επίπονες θεραπείες -ανοσοθεραπεία για τον Σάτνερ, χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες και μαστεκτομή για την κόρη του- η οικογένεια κατάφερε να βγει νικήτρια.

Σήμερα, πατέρας και κόρη είναι εντελώς απαλλαγμένοι από τη νόσο (cancer-free), εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους στην επιστήμη. Η εμπειρία αυτή, όπως δηλώνουν, τους έφερε ακόμα πιο κοντά, υπενθυμίζοντάς τους την αξία της κάθε στιγμής

Πηγή: Dailymail