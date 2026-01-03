Μετά το τραγικό γεγονός του θανάτου της κόρης του, Βικτόρια Κάφκα Τζόουνς, η οικογένεια του Τόμι Λι Τζόουνς εξέδωσε μια σύντομη αλλά συγκινητική δήλωση, ζητώντας να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

Actor Tommy Lee Jones daughter found unresponsive and dead in a Hotel room not to far from San Francisco Tenderloin pic.twitter.com/fuolKOs8Bg — jj smith (@war24182236) January 2, 2026

«Εκτιμούμε βαθύτατα τα λόγια συμπαράστασης, τις σκέψεις και τις προσευχές σας. Παρακαλούμε, σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ευχαριστούμε», αναφέρεται στη δήλωση, η οποία υπογράφεται από την «Οικογένεια της Βικτόρια Κάφκα Τζόουνς».

Tommy Lee Jones and his family shared a message after his daughter Victoria Jones was found dead in San Francisco at age 34. https://t.co/D36kVzzMYj pic.twitter.com/raDMZrI3Th — E! News (@enews) January 3, 2026

Η είδηση του θανάτου της Βικτόριας, έγινε γνωστή την Πέμπτη (01/01), όταν αποκαλύφθηκε ότι η 34χρονη βρέθηκε αναίσθητη στο δωμάτιό της στον 14ο όροφο του ξενοδοχείου Fairmont στο Σαν Φρανσίσκο, τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς. Παρά τις προσπάθειες των παρευρισκομένων να της παράσχουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τις ενέργειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Αρχικά, οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στις Αρχές μέσω της κλήσης στο 911 έκαναν λόγο για ενδείξεις που θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε υπερβολική δόση ουσιών, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η Αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο ανέφερε ότι δεν βρέθηκαν ναρκωτικά, ίχνη εγκληματικής ενέργειας ή στοιχεία αυτοκτονίας, και η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

MEN IN BLACK ACTOR TOMMY LEE JONES’ DAUGHTER FOUND DEAD Mysterious death of 34 year in #SanFrancisco UNDER INVESTIGATION @ankitatIIMA pic.twitter.com/BD0hiWdBLR — AnilKhatri🇮🇳 (@anilkhatri005) January 2, 2026



Ο εκπρόσωπος του ξενοδοχείου εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το περιστατικό και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους της Βικτόριας. Όπως επισημάνθηκε, το ξενοδοχείο συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές για να βοηθήσει στην έρευνα.

Tommy Lee Jones and his family have released a statement in the wake of his daughter’s death 💔🙏 https://t.co/FozlITdBC0 pic.twitter.com/Qbu0nsvUsQ — TMZ (@TMZ) January 3, 2026

Η Βικτόρια Κάφκα Τζόουνς ήταν η μικρότερη κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς και της πρώην συζύγου του, Κίμπερλι Κάφλεϊ. Γεννήθηκε το 1991, πέντε χρόνια πριν από το διαζύγιο των γονιών της.

Εκτός από τους γονείς της, αφήνει πίσω και τον αδελφό της, Όστιν, 43 ετών. Σε νεαρή ηλικία, η Βικτόρια είχε συμμετάσχει σε κινηματογραφικές παραγωγές, κάποιες από τις οποίες περιλάμβαναν έργα με πρωταγωνιστή τον πατέρα της, ενώ είχε εμφανιστεί και σε τηλεοπτικές σειρές. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Tommy Lee Jones joked he ‘fired’ daughter Victoria from movie over early call time in resurfaced interview after her death https://t.co/VrChn3LqxV pic.twitter.com/w10WBWV9IG — New York Post (@nypost) January 2, 2026

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται και η οικογένεια έχει επισημάνει την επιθυμία της να ζήσει το πένθος της χωρίς να εκτίθεται στη δημοσιότητα.