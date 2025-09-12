Ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σήμερα ότι οι εισβολές, αυτή την εβδομάδα, μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της χώρας του, δεν οφείλονταν σε κάποιο λάθος της Ρωσίας, παρά τη δήλωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι το επεισόδιο μπορεί να ήταν τυχαίο.

«Θα θέλαμε κι εμείς να ήταν λάθος η επίθεση στην Πολωνία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αλλά δεν ήταν. Και το γνωρίζουμε», δήλωσε ο Τούσκ στο X.

Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, απάντησε επίσης με έντονο τρόπο καταρρίπτοντας επί της ουσίας τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Ένωση «εχθρό» των Ηνωμένων Πολιτειών, λόγω των εμπορικών διαφορών.

Last night, Poland’s airspace was breached 19 times by drones manufactured in Russia. Our assessment is that they did not veer off course but were deliberately targeted. Poland, EU and NATO will not be intimidated and we will continue to stand by the brave people of Ukraine.… pic.twitter.com/prAEqrIUKX — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 10, 2025

Απαντώντας στον Τραμπ, ο Τουσκ τόνισε μέσω Twitter ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι «καλύτεροι φίλοι» και πως οποιοσδήποτε ισχυρίζεται ότι είναι εχθροί διαδίδει «ψεύτικες ειδήσεις».

Ο ίδιος επεσήμανε πως οι δύο πλευρές συνεργάζονται στενά και δεν υπάρχουν εχθρικές σχέσεις μεταξύ τους.

Ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο CBS, δήλωσε ότι η ΕΕ είναι «εχθρός» των ΗΠΑ, αναφερόμενος στις εμπορικές διαφορές, αν και σημείωσε πως αυτό δεν σημαίνει ότι η ΕΕ είναι «κακή» ή «εχθρική» γενικά. Επιπλέον, αναγνώρισε τη Ρωσία και την Κίνα ως άλλους σημαντικούς «αντιπάλους» των ΗΠΑ σε διάφορους τομείς.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης (10/09) η Πολωνία κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εθνικό εναέριο χώρο της με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ.

Ήταν η πρώτη φορά που έγινε γνωστό στη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία πως ένα μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας άνοιξε πυρ.

Νωρίτερα σήμερα, ο πολωνός αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Τσέζαρι Τόμτσικ σχολίασε επίσης τη δήλωση του Τραμπ.

«Πιστεύω πως αυτό είναι ένα μήνυμα που θα πρέπει να φθάσει σήμερα στον πρόεδρο Τραμπ: δεν υπάρχει ζήτημα λάθους – ήταν μια εσκεμμένη ρωσική επίθεση», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Polsat News.

Ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα το Κίεβο, απάντησε επίσης στη δήλωση του Τραμπ.

Last night, Poland’s airspace was breached 19 times by drones manufactured in Russia. Our assessment is that they did not veer off course but were deliberately targeted. Poland, EU and NATO will not be intimidated and we will continue to stand by the brave people of Ukraine.… pic.twitter.com/prAEqrIUKX — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 10, 2025

«Τη νύκτα που 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στο έδαφος της Πολωνίας, 400 (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) συν 40 πύραυλοι εισήλθαν στην Ουκρανία. Δεν ήταν λάθη», δήλωσε σε βίντεο που ανάρτησε στο X.

Έπειτα από αίτημα της Πολωνίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα στη Νέα Υόρκη.

Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 15:00 (τοπική ώρα), ανακοινώθηκε από το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η αντιπαράθεση αυτή επανέφερε στο προσκήνιο τις έντονες εμπορικές διαμάχες και τις πολιτικές διαφορές μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.