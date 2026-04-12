Λίγο πριν από τις δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, για το «ναυάγιο» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, το Μεγάλο Σάββατο (11/4), ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να πάει και να παρακολουθήσει ζωντανά έναν αγώνα πυγμαχίας UFC στο Μαϊάμι.

Τον περίμενε ο Ρούμπιο να δουν μαζί τον αγώνα

Ο Τραμπ έφτασε στον χώρο λίγο μετά τις 21:00 (τοπική ώρα), συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του UFC Ντέινα Γουάιτ και μέλη της οικογένειάς του. Υπό τους ήχους τραγουδιού του Kid Rock, κατευθύνθηκε στη θέση του, όπου τον περίμενε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ κοντά βρισκόταν και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ινδία Σέρτζιο Γκορ.

Λίγο αργότερα, περίπου στις 06:30 στο Ισλαμαμπάντ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωνε ότι οι αμερικανικές και ιρανικές αντιπροσωπείες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Η ατάκα Τραμπ σε μποξέρ: «Είσαι πολύ όμορφος»

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μια συνομιλία με τον Βραζιλιάνο μαχητή Πάουλο Κόστα ο οποίος πέτυχε ένα εντυπωσιακό νοκ-άουτ στον τρίτο γύρο εναντίον του αήττητου Αζαμάτ Μουρζακάνοφ, αναδεικνύοντας τον εαυτό του ως διεκδικητή του τίτλου στην κατηγορία light-heavyweight.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία και φάνηκε να συνομιλούν, ενώ οι λεπτομέρειες έγιναν γνωστές εκ των υστέρων. Βίντεο αποκάλυψε ότι ο Κόστα ευχαρίστησε τον Τραμπ για «όσα κάνει», με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να του απαντά ότι «Είσαι ένας όμορφος άντρας και ένας σπουδαίος μαχητής». Ο Κόστα συνέχισε να μιλάει στον Πρόεδρο, αλλά με τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα του ήταν δύσκολο να τον καταλάβει κανείς.

Λίγο μετά, όταν ο Κόστα ρωτήθηκε για τη συνάντηση γέλασε, λέγοντας στα ΜΜΕ: «Ήταν τόσο αστείο, ευχαριστώ κ. Τραμπ. «Απλά του μίλησα χαριτολογώντας».

Paulo Costa jumps out of the cage after winning at #UFC327 in Miami to shake hands with President Trump… Costa: “Thank you for doing what you’re doing, I needed to tell you this…” Trump: “You’re too good looking to be a fighter and you are some fighter…” #UFC327 pic.twitter.com/bA0p61ADku — Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) April 12, 2026

