Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη Δευτέρα προεδρικό διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται δασμοί 10% στις εισαγωγές ξυλείας και 25% σε μπάνια, ντουλάπια κουζίνας και ταπετσαρισμένα ξύλινα προϊόντα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι δασμοί θα αυξηθούν περαιτέρω για χώρες που δεν καταλήξουν σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναλυτικά θα επιβληθούν δασμοί 30% σε επενδυμένα ξύλινα έπιπλα και 50% σε ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου.