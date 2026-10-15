Σε ανάκληση της αρχικής του απόφασης προχώρησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την Πέμπτη (15/10) ότι η προγραμματισμένη εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν δεν θα μεταδοθεί τελικά σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

Η υπαναχώρηση του Αμερικανού Προέδρου έρχεται στον απόηχο σφοδρών εσωτερικών και διεθνών αντιδράσεων, την ώρα που ο 56χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στο Φορτ Χουντ αναμένεται να οδηγηθεί στις 3 Δεκεμβρίου ενώπιον εκτελεστικού αποσπάσματος.

Η ανάρτηση Τραμπ και το παρασκήνιο της υπαναχώρησης

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από την αμφιλεγόμενη πρωτοβουλία της δημόσιας προβολής της θανατικής ποινής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος αρχικά είχε δηλώσει ότι εγκρίνει «απολύτως» την πρόταση του Υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, υποστήριξε εκ νέου ότι η ζωντανή μετάδοση θα μπορούσε να λειτουργήσει παραδειγματικά:

«Θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ισχυρό αποτρεπτικό μήνυμα προς όλο τον κόσμο, δείχνοντας πώς αντιμετωπίζει η Αμερική τρομοκράτες και καθάρματα όπως ο Χασάν. Ωστόσο, πολύ καλοί άνθρωποι, με καλές προθέσεις, θα προτιμούσαν να μη δουν τον θάνατό του μέσω ζωντανής μετάδοσης ή οποιουδήποτε άλλου οπτικού μέσου», ανέφερε ο Τραμπ, αιτιολογώντας την αλλαγή στάσης.

Η ιδέα της live μετάδοσης είχε προκαλέσει έντονες τριβές ακόμη και εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να παίρνει αποστάσεις, δηλώνοντας δημόσια πως ο ίδιος δεν θα παρακολουθούσε την εκτέλεση.

Ολόκληρη η ανάρτηση του αμερικανού Προέδρου αναφέρει:

«Ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, πρώην ταγματάρχης του αμερικανικού στρατού που μετατράπηκε σε προδότη, είναι ένας πολύ κακός και μοχθηρός άνθρωπος, ο οποίος σκότωσε 13 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης μιας εγκύου στρατιωτικού, η οποία πέθανε, μαζί με τον αγέννητο γιο της, και τραυμάτισε, πολύ σοβαρά, 32 ακόμη αθώους ανθρώπους. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) του Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα υπέκλεψε ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταξύ του Χασάν και του ριζοσπάστη Υεμενίτη-Αμερικανού κληρικού, Ανουάρ αλ-Αουλάκι. Όταν εξετάστηκαν από την ομάδα δράσης του FBI για την τρομοκρατία, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χασάν δεν αποτελούσαν απειλή. Αυτή η αξιολόγηση των ενεργειών της κυβέρνησης Ομπάμα θεωρήθηκε αργότερα ως μια βασική αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών. Έχοντας πει όλα αυτά, νομίζω ότι η ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης για να τη δουν όλοι ίσως να αποτελούσε ένα ισχυρό αποτρεπτικό μέσο ώστε ο Κόσμος να γίνει μάρτυρας του πώς η Αμερική αντιμετωπίζει Τρομοκράτες και ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ σαν τον Χασάν, αλλά πολλοί πολύ καλοί και καλοπροαίρετοι άνθρωποι θα προτιμούσαν να μην τον δουν να πεθαίνει, μέσω streaming, ή μέσω οποιασδήποτε άλλης οπτικής συσκευής. Θα πεθάνει, όπως έχει προγραμματιστεί, από εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά αυτό το γεγονός δεν θα μεταδοθεί ζωντανά. Τούτου λεχθέντος, την εκτέλεση μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά οι άμεσες οικογένειες των θυμάτων, εφόσον το επιθυμούν. Τους αξίζει να γίνουν μάρτυρες της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Το μακελειό του 2009 στο Φορτ Χουντ και η ιστορική εκτέλεση

Ο 56χρονος πλέον Νιντάλ Χασάν, πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος, είχε σκοτώσει το 2009 13 ανθρώπους (12 στρατιωτικούς και έναν πολίτη) και είχε τραυματίσει περισσότερους από 30 σε στρατιωτική βάση του Τέξας, σε μία από τις πλέον αιματηρές επιθέσεις εντός αμερικανικού εδάφους.

Η εκτέλεσή του, που έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου 2026 σε στρατιωτική βάση του Τέξας, φέρει ιστορικό χαρακτήρα για τη στρατιωτική δικαιοσύνη των ΗΠΑ: