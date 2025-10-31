H ένταση προκλήθηκε μετά την αποστολή προπαρασκευαστικού σημειώματος από τη Ρωσία προς την Ουάσινγκτον, στο οποίο επισημαίνεται η αμετάκλητη στάση της σχετικά μετά τις απαιτήσεις που έχει για την Ουκρανία.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι δεν θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έως ότου πειστεί ότι υπάρχει συγκεκριμένη ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο οποίος θα συμπληρώσει πέντε χρόνια τον Φεβρουάριο.

Οι δύο ηγέτες αναμενόταν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη για να προωθήσουν τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία, αλλά η σύνοδος κορυφής δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

«Πρέπει να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς την Ασία. Πρόσθεσε ότι, παρόλο που «πάντα είχε εξαιρετικές σχέσεις» με τον Πούτιν, η τελευταία στάση της Ρωσίας ήταν «πολύ απογοητευτική».

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν για τελευταία φορά στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, σε μια σειρά συνομιλιών που και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν ενθαρρυντικές για την προσπάθεια τερματισμού του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η σύγκρουση δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στην Ουκρανία προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό 20, υπογραμμίζοντας τη ζοφερή πραγματικότητα.

Ο Τραμπ σκληραίνει τη στάση του απέναντι στη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα προχωρήσει στην επιβολή των νέων σκληρών κυρώσεων στον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα, με στόχο να ασκηθεί πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ.

«Έχουμε εφαρμόσει αυτές τις κυρώσεις και σκοπεύουμε να τις επιβάλουμε αυστηρά», τόνισε ο Γουίτακερ σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV την Τρίτη.

Την περασμένη εβδομάδα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ενέταξε στη μαύρη λίστα τις κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft PJSC και Lukoil PJSC, τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας να στερηθεί το Κρεμλίνο τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο.

Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία.

«Ίσως αυτό να είναι το βήμα που θα οδηγήσει τον πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στον τερματισμό του πολέμου, ή τουλάχιστον σε μια εκεχειρία που θα ανοίξει τον δρόμο για μια τελική λύση», πρόσθεσε ο Γουίτακερ.

Μ.Κ.