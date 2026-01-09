Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (9/1) ότι ακύρωσε ένα δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα έπειτα από συνεργασία εκ μέρους της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «ακύρωσε» μια νέα επίθεση στη Βενεζουέλα μετά την απελευθέρωση ενός «μεγάλου αριθμού πολιτικών κρατουμένων» από το Καράκας.

«Η Βενεζουέλα απελευθερώνει έναν μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων σε ένδειξη ‘αναζήτησης της ειρήνης’. Είναι μια πολύ σημαντική και λογική χειρονομία», εκτίμησε.

Ο Τραμπ είπε πως οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα εργάζονται καλά μαζί, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις “μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες” στη Βενεζουέλα.

«Τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια θα επενδυθούν από τις ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, που θα συναντήσω σήμερα στον Λευκό Οίκο», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε, ωστόσο, πως όλα τα δεξαμενόπλοια στη Βενεζουέλα «θα παραμείνουν στη θέση τους για ασφάλεια και για λόγους ασφαλείας».

Η ανάρτηση του Ντ. Τραμπ

«Η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη «αναζήτησης ειρήνης». Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και έξυπνη κίνηση. Οι Η.Π.Α. και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά, ειδικά όσον αφορά την ανασυγκρότηση, σε μια πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο σύγχρονη μορφή, των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Λόγω αυτής της συνεργασίας, ακύρωσα τη δεύτερη σειρά επιθέσεων που είχε προγραμματιστεί, η οποία φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί, ωστόσο, όλα τα πλοία θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας. Τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στον Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος DJT».