Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ξανα αμφιβολίες χθες Τετάρτη για το ότι ήταν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αυτές που εξαπέλυσαν πολυαίμακτο βομβαρδισμό σε ιρανικό σχολείο στη Μινάμπ, ο οποίος άφησε πίσω του πάνω από 100 παιδιά νεκρά, την πρώτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου.

«Αυτό που έγινε είναι φρικτό, όμως υπήρχαν πύραυλοι που πέταγαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Κάποιος είπε πως ήταν δικός μας πύραυλος, ε λοιπόν, ίσως να μην ήταν. Δεν έχω δει κάτι που να με οδηγεί να πιστέψω πως ήταν», είπε, προσθέτοντας ότι οι αιθέρες ήταν «γεμάτοι πυραύλους που είχαν εκτοξεύσει άλλοι», απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του NATO, τον Μαρκ Ρούτε, στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times τον Μάρτιο, βασισμένο σε δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων και πηγών ενήμερων για την πορεία της έρευνας που διενεργείται, ο βομβαρδισμός στο σχολείο έγινε εξαιτίας σφάλματος στον καθορισμό στόχων από τον αμερικανικό στρατό.

Στα μέσα Μαΐου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι η έρευνα για το πλήγμα, που ανατέθηκε σε «εξωτερικό οργανισμό», ήταν «περίπλοκη» αλλά «έφτανε στο τέλος της». Ανώτερος αξιωματικός υποσχέθηκε ότι τα ευρήματά της θα δημοσιοποιηθούν όταν κριθεί πως είναι η ώρα.

«Πρέπει να περιμένω να τερματιστεί», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθείς για το πόρισμα της έρευνας αυτής.

Μολαταύτα, ο Ρεπουμπλικάνος εξέφρασε τις αμφιβολίες του για το εάν θα επιτρέψει την απόδοση ευθυνών αφού ολοκληρωθεί.

«Δεν ξέρω αν κάποια μέρα θα επιλύσουν αυτό το πρόβλημα, σε όρους απόδοσης ευθυνών. Δεν ξέρω αν θα πουν ότι ήταν ένας από τους δικούς μας πυραύλους (…) διότι πέταγαν πύραυλοι προς όλες τις κατευθύνσεις», επέμεινε.

Ο βομβαρδισμός σχολικού συγκροτήματος στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σκότωσε 155 ανθρώπους, ανάμεσά τους 120 παιδιά, σύμφωνα με την Τεχεράνη.

Οι αρχές του Ιράν εξαρχής έκαναν λόγο για πλήγμα του αμερικανικού στρατού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αρχικά αρνήθηκε πως επρόκειτο για αμερικανικό βομβαρδισμό, επέρριψε την ευθύνη στο Ιράν, προτού κάνει εν μέρει πίσω και διαβεβαιώσει πως θα «αποδεχθεί» το πόρισμα της έρευνας που άρχισε να διενεργεί το Πεντάγωνο.

Το Ισραήλ αρνήθηκε πως είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στον βομβαρδισμό αυτόν.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως μπόρεσε να επαληθεύσει ότι το σχολικό ίδρυμα βρισκόταν κοντά σε δύο εγκαταστάσεις ελεγχόμενες από τους Φρουρούς της Επανάστασης, όμως όχι τον απολογισμό του πλήγματος ή τις περιστάσεις του γεγονότος.

Στα τέλη Μαρτίου, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, καλούσε η έρευνα του Πενταγώνου να ολοκληρωθεί «το συντομότερο δυνατόν» και τα ευρήματά της «να δοθούν στη δημοσιότητα».