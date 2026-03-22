Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε ένα βίντεο στο δίκτυο Truth Social, ενός τηλεοπτικού κωμικού σκετς που δείχνει τον τρομοκρατημένο Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ελπίζει να αποφύγει μια τηλεφωνική κλήση με τον Αμερικανό ηγέτη.

Το σκετς, που προβλήθηκε στην πρεμιέρα της νέας βρετανικής έκδοσης του Saturday Night Live — διασκευασμένο από την γνωστή αμερικανική εκπομπή — δείχνει τον Στάρμερ, τον οποίο υποδύεται ο Τζορτζ Φουρακρέ, να πανικοβάλλεται μέσα στην Ντάουνινγκ Στριτ 10, στην προοπτική μιας κλήσης με τον Τραμπ.

Ο Στάρμερ στρέφεται σε έναν ψεύτικο Ντέιβιντ Λάμι, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του, και λέει: «Τι θα γίνει αν μου φωνάξει ο Ντόναλντ;»

Όταν ο Τραμπ σηκώνει το τηλέφωνο, ο Στάρμερ κλείνει αμέσως, ρωτώντας γιατί είναι τόσο δύσκολο να μιλήσει με «αυτόν τον τρομακτικό, τρομακτικό, υπέροχο πρόεδρο».

«Κύριε, απλώς να είστε ειλικρινής και πείτε του ότι δεν μπορούμε να στείλουμε άλλα πλοία στο Στενό του Ορμούζ», λέει ο Λάμι, κάνοντας μία αναφορά στη ζωτική ναυτιλιακή οδό που ουσιαστικά έχει αποκλειστεί από το Ιράν, από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με την Ισλαμική Δημοκρατία.