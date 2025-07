Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι η κυβέρνησή του κατέληξε σε συμφωνία με αυτή της Ιαπωνίας για τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές, η οποία συμπεριλαμβάνει την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 15% στα ιαπωνικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

«Μόλις ολοκληρώσαμε τεράστια συμφωνία (για το εμπόριο) με την Ιαπωνία, ίσως τη μεγαλύτερη που κλείστηκε ποτέ», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, κάνοντας λόγο περί ιαπωνικών «επενδύσεων», ύψους «550 δισεκατομμυρίων δολαρίων», υπό «δική μου κατεύθυνση», στην αμερικανική οικονομία και περί συνεπαγόμενης δημιουργίας «εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας». Στο πλαίσιο της διευθέτησης, «η Ιαπωνία θα πληρώνει ανταποδοτικούς δασμούς 15% στις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με τον Φιλιππινέζο ομόλογό του, Φέρντιναντ Μάρκος, η οποία προβλέπει την επιβολή δασμών 19% στις εισαγωγές από το αρχιπέλαγος.

«Ήταν μια όμορφη επίσκεψη και ολοκληρώσαμε την εμπορική μας συμφωνία, βάσει της οποίας οι Φιλιππίνες θα είναι ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ για τις ΗΠΑ με ΜΗΔΕΝΙΚΟΥΣ δασμούς. Οι Φιλιππίνες θα καταβάλλουν δασμούς 19%», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των Φιλιππίνων.

