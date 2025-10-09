Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου (ώρα Ελλάδος) ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν υπογράψει την «πρώτη φάση» του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή ως τα πρώτα βήματα προς μια Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

«Όλα τα μέρη θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης!» σημείωσε, σε ένα μήνυμα που θεωρείται ευρέως ότι απευθύνεται στη Χαμάς, η οποία έχει ζητήσει εγγυήσεις από τον Τραμπ ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τον πόλεμο μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι.

«Αυτή είναι μια ΜΕΓΑΛΗ μέρα για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, το Ισραήλ, όλα τα γύρω έθνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. και ευχαριστούμε τους μεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, που συνεργάστηκαν μαζί μας για να πραγματοποιηθεί αυτό το Ιστορικό και Πρωτοφανές Γεγονός», ανέφερε ακόμη ο Τραμπ για να προσθέσει επίσης: «ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΕΥΤΕΣ!».

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

I am very proud to announce that Israel and Hamas have both signed off on the first Phase of our Peace Plan. This means that ALL of the Hostages will be released very soon, and Israel will withdraw their Troops to an agreed upon line as the first steps toward a Strong, Durable,… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 8, 2025

Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου

Την είδηση της συμφωνίας γνωστοποίησε αμέσως μετά και ο Λευκός Οίκος σε ανάρτηση του στο “Χ”.

“I am very proud to announce that Israel and Hamas have both signed off on the first Phase of our Peace Plan… BLESSED ARE THE PEACEMAKERS!” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/lAUxi1UPYh — The White House (@WhiteHouse) October 8, 2025

Νετανιάχου: «Με τη βοήθεια του Θεού θα τους φέρουμε όλους σπίτι»

Άμεσα μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε την ακόλουθη δήλωση- ανάρτηση στο “Χ”: «Με τη βοήθεια του Θεού θα τους φέρουμε όλους σπίτι».

With God’s help we will bring them all home. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth.

«Συγκαλώ την κυβέρνηση για να εγκρίνει τη συμφωνία»

Αμέσως μετά με νέα ανάρτησή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μίλησε για «μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ», αφού η Χαμάς συμφωνεί με την πρώτη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισήμανε ότι θα συγκαλέσει την κυβέρνηση σήμερα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου για να εγκρίνει τη συμφωνία, ενώ εξέφρασε τις «εγκάρδιες ευχαριστίες» του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την ομάδα του.

«Μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ. Αύριο (σ.σ. σήμερα Πέμπτη) θα συγκαλέσω την κυβέρνηση για να εγκρίνει τη συμφωνία και να φέρει όλους τους αγαπητούς μας ομήρους πίσω στην πατρίδα τους», λέει ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση από το γραφείο του.

«Ευχαριστώ τους γενναίους στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού και όλες τις δυνάμεις ασφαλείας – χάρη στο θάρρος και τη θυσία τους φτάσαμε σε αυτή την ημέρα», προσθέτει.

Ο πρωθυπουργός εκφράζει τις «εγκάρδιες ευχαριστίες» του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την ομάδα του «για την αφοσίωσή τους σε αυτή την ιερή αποστολή της απελευθέρωσης των ομήρων μας».

«Με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε όλους τους στόχους μας και να επεκτείνουμε την ειρήνη με τους γείτονές μας», καταλήγει ο Νετανιάχου.

יום גדול לישראל. אכנס מחר את הממשלה כדי לאשר את ההסכם ולהחזיר את כל חטופינו היקרים הביתה. אני מודה לחיילי צה״ל הגיבורים ולכל כוחות הביטחון שבזכות אומץ ליבם והקרבתם הגענו ליום הזה. אני מודה מעומק ליבי לנשיא טראמפ ולצוותו על התגייסותם למשימה קדושה זו של שחרור חטופינו. בעזרת… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025

Χέρτζογκ:«Όλο το Ισραήλ στέκεται στο πλευρό των ομήρων»

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία που επιτεύχθηκε ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ ανέφερε πως «όλο το Ισραήλ στέκεται στο πλευρό των ομήρων» σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιορτάζοντας έτσι τη συμφωνία της Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Αυτή την ώρα, όλο το Ισραήλ στέκεται στο πλευρό των ομήρων. Όλο το Ισραήλ στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους», γράφει ο Χέρτζογκ σε μια ανάρτηση στα εβραϊκά στο X.

«Θα επιστρέψουν από τη γη του εχθρού… και τα παιδιά θα επιστρέψουν στα σύνορά τους», προσθέτει, παραθέτοντας ένα εδάφιο από το βιβλικό βιβλίο του Ιερεμία.

At this moment the heart of Israel beats as one with the hostages and their families. As the prophet Jeremiah wrote: “They shall return from the land of the enemy… and children shall return to their borders.” 🇮🇱 🎗️ — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 8, 2025

Επιβεβαίωση της συμφωνίας από τη Χαμάς

Η Χαμάς επιβεβαίωσε σήμερα πως κατέληξε σε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, οι οποίες είχαν βάση πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακο και ανταλλαγή ομήρων με φυλακισμένους.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες να διασφαλίσουν πως το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του.

Η Χαμάς εξέδωσε δήλωση που επιβεβαιώνει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, η οποία, «προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής, την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανταλλαγή κρατουμένων».

Η παλαιστινιακή οργάνωση ευχαριστεί τους μεσολαβητές και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη μεσολάβηση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ τους προτρέπει «να υποχρεώσουν την κατοχική κυβέρνηση να εφαρμόσει πλήρως τις υποχρεώσεις της συμφωνίας και να την εμποδίσει να παρακάμψει ή να καθυστερήσει την εφαρμογή των συμφωνηθέντων».

«Χαιρετίζουμε τον σπουδαίο λαό μας στη Λωρίδα της Γάζας, στην Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, εντός της πατρίδας μας και στο εξωτερικό, ο οποίος έχει επιδείξει απαράμιλλη τιμή, θάρρος και σταθερότητα, αντιμετωπίζοντας τα φασιστικά σχέδια της κατοχής που στόχευαν αυτόν και τα εθνικά του δικαιώματα», αναφέρει η δήλωση της Χαμάς και προσθέτει:

«Επιβεβαιώνουμε ότι οι θυσίες του λαού μας δεν θα είναι μάταιες και δεσμευόμαστε να παραμείνουμε πιστοί στον σκοπό μας και να μην εγκαταλείψουμε ποτέ τα εθνικά μας δικαιώματα μέχρι να επιτευχθούν η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η αυτοδιάθεση».

ΥΠΕΞ Κατάρ: Κλείστηκε συμφωνία για την πρώτη φάση κατάπαυσης του πυρός

Επιτεύχθηκε συμφωνία για τους όρους και τους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης φάσης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων και την είσοδο βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζίντ αλ Ανσάρι μέσω X.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθούν σύντομα, πρόσθεσε.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων χαιρετίζει την ανακοίνωση της συμφωνίας

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων χαιρετίζει την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια συμφωνία για την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων από την αιχμαλωσία της Χαμάς και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα με «ενθουσιασμό, ελπίδα και ανησυχία».

«Αυτή είναι μια σημαντική και ουσιαστική πρόοδος προς την επιστροφή όλων, αλλά ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος», αναφέρει η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Το φόρουμ καλεί την κυβέρνηση να συγκαλέσει αμέσως μια συνεδρίαση για την έγκριση της συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους αιχμαλώτους και τους Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα.

Οι οικογένειες εκφράζουν επίσης «τις βαθιές τους ευχαριστίες» στον Τραμπ και την κυβέρνησή του, χαιρετίζοντας την «ηγεσία και την αποφασιστικότητά του που οδήγησαν σε μια ιστορική ανακάλυψη».

«Υπάρχουν ακόμη 48 όμηροι σε αιχμαλωσία της Χαμάς. Είμαστε ηθικά υποχρεωμένοι και ως έθνος να επιστρέψουμε όλους στα σπίτια τους, ζωντανούς και νεκρούς μαζί», προσθέτει η δήλωση.