Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Παρασκευή μέσω Truth Social ότι η «πολυαναμενόμενη συνάντηση» του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα, προσθέτοντας πως λεπτομέρειες για αυτό θα δημοσιοποιηθούν αργότερα.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι θα συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «πολύ σύντομα» στο πλαίσιο της διαμεσολάβησής του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα συναντήσω τον πρόεδρο Πούτιν πολύ σύντομα. Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, αλλά υποθέτω πως δυστυχώς υπάρχουν μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν, διαφορετικά θα το είχα κάνει πολύ πιο γρήγορα», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι θα ανακοινώσει τον τόπο της συνάντησης κορυφής αργότερα την Παρασκευή (ώρα Ουάσινγκτον).

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε χθες Παρασκευή περί ενδεχόμενης «ανταλλαγής εδαφών» ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία στο πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας ανάμεσα στις δυο εμπόλεμες χώρες, χωρίς να ξεκαθαρίσει πόσο έχουν προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις ως αυτό το στάδιο.

«Θα υπάρξει ανταλλαγή περιοχών προς όφελος και των δύο, αλλά θα μιλήσουμε γι’ αυτό αργότερα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως το ζήτημα «είναι περίπλοκο, στ’ αλήθεια δεν είναι εύκολο». «Μιλάμε για μια περιοχή όπου μαίνονται μάχες για τριάμισι χρόνια (…) θα ανακτηθεί μέρος της», είπε, αποφεύγοντας να γίνει πιο συγκεκριμένος.