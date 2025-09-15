Στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ–Κίνας στη Μαδρίτη επετεύχθη κατ’ αρχήν συμφωνία για το μέλλον του TikTok, με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να ανακοινώνει ότι διαμορφώθηκε πλαίσιο μετάβασης της δημοφιλούς πλατφόρμας σε αμερικανική ιδιοκτησία. Η οριστικοποίηση της συμφωνίας αναμένεται στην τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι την Παρασκευή, ενώ ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε να εννοηθεί πως η συμφωνία αφορά «μια συγκεκριμένη εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν».

Ειδικότερα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι στις αμερικανο-σινικές εμπορικές συνομιλίες στη Μαδρίτη επιτεύχθηκε ένα πλαίσιο συμφωνίας αναφορικά με το TikTok, πλαίσιο που θα ανοίξει τον δρόμο για μετάβαση της πλατφόρμας σε αμερικανική ιδιοκτησία.

«Έχουμε ένα πλαίσιο για μια συμφωνία για το TikTok. Οι δύο ηγέτες, ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Κινέζος Πρόεδρος Σι, θα συνομιλήσουν την Παρασκευή για να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία, αλλά έχουμε ένα πλαίσιο για μια συμφωνία για το TikTok», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Λίγα λεπτά νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα πήγαν πολύ καλά και άφησε να εννοηθεί ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν οι ΗΠΑ σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας του TikTok.

«Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για μια «συγκεκριμένη» εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον Πρόεδρο Σι την Παρασκευή. Η σχέση παραμένει πολύ ισχυρή!!!», έγραψε σε ανάρτησή του ο Τραμπ.