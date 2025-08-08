Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Πέμπτη πως σήμερα θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον «ιστορική σύνοδος ειρήνης» με τη συμμετοχή του ιδίου και των ηγετών του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, δύο πρώην σοβιετικών δημοκρατικών που ήταν σε σύγκρουση επί δεκαετίες, για την κυριαρχία σε διεκδικούμενα εδάφη.

«Αυτά τα δυο έθνη εμπλέκονταν σε πόλεμο για πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Πολλοί ηγέτες προσπάθησαν να βάλουν τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, χωρίς επιτυχία, μέχρι τώρα, -αλλά αυτό επιτεύχθηκε- χάρη στον ΤΡΑΜΠ», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, αναφερόμενος στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο και πληκτρολογώντας το επώνυμό του με κεφαλαία.

Εξήγησε ότι θα φιλοξενήσει «τελετή υπογραφής (συμφωνίας) ειρήνης» από τον Αζέρο πρόεδρο Ιλάμ Αλίεφ και τον Αρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν στον Λευκό Οίκο.

Η ανάρτηση Τραμπ

Ανυπομονώ να φιλοξενήσω αύριο στον Λευκό Οίκο τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, και τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, για μια Ιστορική Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη. Αυτά τα δύο έθνη βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Πολλοί ηγέτες έχουν προσπαθήσει να τερματίσουν τον πόλεμο, χωρίς επιτυχία, μέχρι τώρα, -αλλά αυτό επιτεύχθηκε- χάρη στον «ΤΡΑΜΠ». Η κυβέρνησή μου έχει συνεργαστεί και με τις δύο πλευρές εδώ και αρκετό καιρό. Αύριο, ο Πρόεδρος Αλίγιεφ ΚΑΙ ο Πρωθυπουργός Πασινιάν θα με συναντήσουν στον Λευκό Οίκο για μια επίσημη Τελετή Υπογραφής Ειρήνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν επίσης Διμερείς Συμφωνίες και με τις δύο χώρες για να επιδιώξουν από κοινού οικονομικές ευκαιρίες, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες της περιοχής του Νότιου Καυκάσου. Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους θαρραλέους ηγέτες που έκαναν το σωστό για τους σπουδαίους λαούς της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν. Θα είναι μια Ιστορική Ημέρα για την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. Τα λέμε τότε!