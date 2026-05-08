O πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την επίτευξη τριήμερης κατάπαυσης του πυρός στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, η εκεχειρία τίθεται σε ισχύ από αύριο, 9 Μαΐου, και θα διαρκέσει έως και τις 11 του μηνός, προσφέροντας μια προσωρινή αλλά ζωτικής σημασίας ανάπαυλα στις πολεμικές επιχειρήσεις. Η συμφωνία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην παύση των εχθροπραξιών, αλλά περιλαμβάνει και μια σημαντική ανθρωπιστική πτυχή, καθώς προβλέπεται η ανταλλαγή συνολικά 2.000 αιχμαλώτων πολέμου, με 1.000 άτομα να επιστρέφουν σε κάθε πλευρά.

Ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ότι οι συνομιλίες για τον οριστικό τερματισμό της μεγάλης αυτής σύγκρουσης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Στο μήνυμά του υπογράμμισε ότι κάθε μέρα που περνά, οι δύο πλευρές έρχονται ολοένα και πιο κοντά σε μια μόνιμη λύση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η παρούσα εκεχειρία θα αποτελέσει την απαρχή για το τέλος ενός πολυετούς και αιματηρού πολέμου που έχει συγκλονίσει την παγκόσμια κοινότητα. Η χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική, καθώς συμπίπτει με τις ιστορικές επετείους που τιμώνται στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρωσική πλευρά είχε ήδη προχωρήσει σε μονομερή ανακοίνωση τριήμερης εκεχειρίας, στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο της νίκης επί του ναζισμού στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ενσωμάτωση αυτής της κίνησης σε μια ευρύτερη συμφωνία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ προσδίδει νέα δυναμική στην ειρηνευτική διαδικασία.