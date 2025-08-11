Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι ενεργοποιεί μια νομοθεσία για την Περιφέρεια Κολούμπια, με την οποία θέτει το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της πόλης της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο, μια σπάνια και αιφνιδιαστική κίνηση.

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα για να «αποκαταστήσουν τον νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια», δηλώνοντας ότι «θα τους επιτραπεί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους».

«Αναπτύσσω την Εθνοφρουρά για να βοηθήσω στην αποκατάσταση του νόμου, της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, πλαισιωμένος από αξιωματούχους της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι. «Η πρωτεύουσά μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες», είπε.

«Η Ουάσινγκτον θα ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ σήμερα!», έγραψε νωρίτερα τη Δευτέρα στην πλατφόρμα Truth Social.

«Το έγκλημα, η αγριότητα, η βρωμιά και τα αποβράσματα θα ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ. Θα κάνω ξανά σπουδαία την πρωτεύουσά μας!» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το CNN, αναμένεται να ενεργοποιηθούν περίπου 800 άνδρες της Εθνοφρουράς της Ουάσιγκτον. Μεταξύ των μονάδων είναι ένα τάγμα στρατιωτικής αστυνομίας, πλήρως εξοπλισμένο με υπηρεσίες συντήρησης και ιατρικής υποστήριξης, καθώς και ένα τάγμα υποστήριξης αεροπορίας.

Σε αντίθεση με τις μονάδες Εθνοφρουράς σε άλλες πολιτείες, που υπάγονται στους κυβερνήτες τους, η Εθνοφρουρά της Ουάσιγκτον υπάγεται απευθείας στην αρμοδιότητα του προέδρου, η οποία τυπικά εκχωρείται στον υπουργό Στρατού.

Σε ανάρτηση την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι «οι άστεγοι» στην Ουάσιγκτον «θα πρέπει να φύγουν αμέσως», διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση «θα σας δώσει μέρη να μείνετε, αλλά μακριά από την πρωτεύουσα».