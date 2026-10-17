Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή (16/10) εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αναστέλλεται η εφαρμογή ενός ευρέος πακέτου νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενημερώνοντας το Κογκρέσο ότι η απόφαση εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σύμφωνα με το Associated Press.

Το πακέτο, που συνδέεται με πρωτοβουλία του εκλιπόντος γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, Λίντσεϊ Γκράχαμ, είχε στόχο να περιορίσει τη ροή οικονομικών πόρων που στηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Στο επίκεντρο η ενεργειακή πολιτική

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου έρχεται μία εβδομάδα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αγοράσουν ντίζελ από τη Ρωσία, με στόχο τη μείωση των διεθνών τιμών ενέργειας.

Μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην Ουκρανία, καθώς τα έσοδα από τις ενεργειακές εξαγωγές αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τη ρωσική οικονομία εν μέσω του πολέμου.

Ο Τραμπ αιτιολόγησε την αναστολή των κυρώσεων επικαλούμενος το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ. Ωστόσο, στο παρεχόμενο κείμενο δεν διευκρινίζεται ποια ακριβώς μέτρα περιλαμβάνει η αναστολή ούτε η διάρκειά της.