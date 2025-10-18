Όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναστέλλει την ποινή του ατιμασμένου πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων, Τζορτζ Σάντος, ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης επτά ετών με κατηγορίες για απάτη, οι οποίες οδήγησαν στην απομάκρυνση από το Κογκρέσο.

«Ο Τζορτζ Σάντος ήταν κατά κάποιον τρόπο ένας “απατεώνας”, αλλά υπάρχουν πολλοί απατεώνες σε όλη τη χώρα μας που δεν αναγκάζονται να εκτίσουν ποινή επτά ετών στη φυλακή», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

«Ο Τζορτζ βρισκόταν σε απομόνωση για μεγάλο χρονικό διάστημα και, σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, υπέστη φρικτή κακομεταχείριση. Ως εκ τούτου, μόλις υπέγραψα μια αναστολή ποινής, απελευθερώνοντας τον Τζορτζ Σάντος από τη φυλακή, ΑΜΕΣΩΣ. Καλή τύχη Τζορτζ, να έχεις μια υπέροχη ζωή», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η μετατροπή της ποινής του Τραμπ έρχεται λίγους μήνες μετά την παράδοση του 37χρονου Σάντος στις 25 Ιουλίου για να εκτίσει ποινή 87 μηνών φυλάκισης.

Πριν παραδοθεί, ο Σάντος δήλωσε στο σαουδαραβικό μέσο ενημέρωσης Al Arabiya English ότι ζήτησε χάρη από τον Τραμπ, αλλά πίστευε ότι «του έβαλαν εμπόδια».

