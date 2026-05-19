Σε τεντωμένο σχοινί συνεχίζουν να βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του ενδέχεται να χρειαστεί να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι απείχε μόλις μία ώρα από το να λάβει την οριστική απόφαση για μια νέα επίθεση, προτού τελικά επιλέξει να την αναβάλει.

Σημειώνεται πως η τοποθέτηση αυτή έγινε μία ημέρα μετά την ανακοίνωσή του περί προσωρινής αναστολής των προγραμματισμένων πληγμάτων, απόφαση που ελήφθη στον απόηχο της νέας ειρηνευτικής πρότασης που κατέθεσε η ιρανική πλευρά.

Παρά την προσωρινή αυτή υπαναχώρηση, ο ένοικος του Λευκού Οίκου διατήρησε την επιθετική ρητορική του, ισχυριζόμενος ότι οι Ιρανοί ηγέτες ουσιαστικά ζητούν επίμονα μια συμφωνία, αλλά προειδοποίησε ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών εφόσον δεν υπάρξει κοινό έδαφος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσδιορίζοντας μάλιστα το σχετικό χρονοδιάγραμμα, ανέφερε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, υπογραμμίζοντας ότι τα περιθώρια χρόνου είναι περιορισμένα, καθώς η βασική κόκκινη γραμμή της Ουάσιγκτον παραμένει η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.