Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στην πλατφόρμα του Truth Social βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών που σημειώθηκε στο δείπνο με δημοσιογράφους, όπου ο 31χρονος προγραμματιστής videogames άνοιξε πυρ, πριν ακινητοποιηθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στο οπτικό υλικό που ανάρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, διακρίνεται αρχικά η έντονη κινητοποίηση του προσωπικού ασφαλείας μέσα στον χώρο της εκδήλωσης, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν να κατανοήσουν τι έχει συμβεί. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καταγράφεται η αιφνίδια κίνηση του δράστη, ο οποίος επιχειρεί να διαφύγει μέσα από το πλήθος, πριν τελικά περικυκλωθεί και ακινητοποιηθεί από την υπηρεσία ασφαλείας.

Η ανάρτηση του Τραμπ συνοδεύεται από εικόνες που επιχειρούν να αποτυπώσουν τη στιγμή της έντασης.