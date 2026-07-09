Μια σειρά από βίντεο και εικόνες με τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 8 Ιουλίου, ανέβασε στο Truth Social, λίγο μετά τη λήξη των βομβαρδισμών σε πόλεις του Ιράν, o Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε μια από τις αναρτήσεις του χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα πλήγματα ως «αντίποινα» για την προχθεσινή βομβιστική επίθεση των Ιρανών σε πλοία και να προειδοποίησε την Τεχεράνη πως «αν ξανασυμβεί κάτι ανάλογο τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα».

This is in retribution for yesterday’s bombing of ships by Iran. If it happens again, it will get much worse! ( TS: Jul 8 2026, 5:35 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​‌‍ pic.twitter.com/cEp1lp4VWN — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 8, 2026

«Αυτό αποτελεί αντίποινα για τη χθεσινή βομβιστική επίθεση του Ιράν εναντίον πλοίων. Αν ξανασυμβεί, τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα!», ανέφερε στο παραπάνω μήνυμα του ο Ντ. Τραμπ.

Ακολούθως ανέβασε αρκετά βίντεο από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ σε στρατηγικής σημασίας πόλεις του Ιράν.

Δείτε τα βίντεο και τις εικόνες

New media post from Donald J. Trump ( TS: Jul 8 2026, 5:30 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/nvViItJNmy — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 8, 2026

New media post from Donald J. Trump ( TS: Jul 8 2026, 5:30 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/j4cC8b0QPU — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 8, 2026

New media post from Donald J. Trump ( TS: Jul 8 2026, 5:30 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/6zD4VSHLcb — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 8, 2026

New media post from Donald J. Trump ( TS: Jul 8 2026, 5:48 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​‌‍ pic.twitter.com/5Tt1VjeBDf — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 8, 2026

New media post from Donald J. Trump ( TS: Jul 8 2026, 6:06 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​‌‍​​​‌‍​​​​‌‍ pic.twitter.com/33C4kU9Lwq — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 8, 2026

New media post from Donald J. Trump ( TS: Jul 8 2026, 6:06 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​‌‍ pic.twitter.com/A7KDjeSUNc — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 8, 2026

New media post from Donald J. Trump ( TS: Jul 8 2026, 6:06 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​‌‍ pic.twitter.com/A2RXC7oExQ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 8, 2026

New media post from Donald J. Trump ( TS: Jul 8 2026, 6:06 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/UJPu7MXDzt — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 8, 2026

New media post from Donald J. Trump ( TS: Jul 8 2026, 6:06 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍ pic.twitter.com/m4tcY7XMdq — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 8, 2026

New media post from Donald J. Trump ( TS: Jul 8 2026, 6:06 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​‌‍ pic.twitter.com/yVXtbuA9LR — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 8, 2026

New media post from Donald J. Trump ( TS: Jul 8 2026, 6:07 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​‌‍ pic.twitter.com/KyzpHf2ZhN — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 8, 2026

«Πάγωσε η εκεχειρία με το Ιράν », δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος

Εν τω μεταξύ, μετά τη νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN και τη δημοσιογράφο Πάμελα Μπράουν, η οποία βρίσκεται πάνω στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στη βόρεια Αραβική Θάλασσα, ότι «η εκεχειρία με το Ιράν έχει τουλάχιστον προσωρινά σταματήσει».

Ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε στάση αναμονής, με τον αξιωματούχο να αναφέρει ότι οι στόχοι των τελευταίων επιχειρήσεων ήταν πύραυλοι και drones που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον αμερικανικών αεροπλανοφόρων.

Οι ΗΠΑ έπληξαν επίσης στόχους στην περιοχή γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, οι οποίοι κατά την Ουάσιγκτον, θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Στον τελευταίο γύρο επιθέσεων συμμετείχε εκτός της Αεροπορίας και το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, με τα πλήγματα στις ιρανικές πόλεις και λιμάνια να πραγματοποιούνται σχεδόν ταυτόχρονα από αέρος και από θαλάσσης. Μάλιστα δεν θα πρέπει να αποκλειστούν ανάλογες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν από μέρους των ΗΠΑ, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.