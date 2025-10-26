Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη μόλις αφιχθεί σήμερα στη Μαλαισία, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία, της πρώτης αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Ο Ταϊλανδός πρωθυπουργός Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ καθυστέρησε χθες Σάββατο την αναχώρησή του για τη Μαλαισία, λόγω του εθνικού πένθους για τον θάνατο της βασιλομήτορος Σιρικίτ, εκφράζοντας πάντως την πρόθεσή του να κάνει το ταξίδι αυτό και ζητώντας η υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης να αναβληθεί για σήμερα το πρωί.

«Για να τους ικανοποιήσουμε όλους ενόψει αυτού του σημαντικού γεγονότος, θα υπογράψουμε τη συμφωνία ειρήνης αμέσως μετά την άφιξή μας», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Truth Social, απευθύνοντας παράλληλα συλλυπητήρια στον «σπουδαίο λαό της Ταϊλάνδης».

Τα δύο βασίλεια της νοτιοανατολικής Ασίας ενεπλάκησαν τον Ιούλιο σε αιματηρές συγκρούσεις για πέντε ημέρες στα αμφισβητούμενα – και από τις δύο πλευρές – σύνορά τους, με πάνω από 40 νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους εξαιτίας των εχθροπραξιών, των σφοδρότερων έπειτα από δεκαετίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Μπανγκόκ και την Πνομ Πεν.

Ο σταθμός του Αμερικανού προέδρου στη Μαλαισία εγγράφεται στο πλαίσιο περιοδείας κατά την οποία θα επισκεφθεί επίσης τη Νότια Κορέα, όπου αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη με τον ομόλογό του της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, για συνομιλίες καίριας σημασίας για την παγκόσμια οικονομία.

Ο Τραμπ δήλωσε εξάλλου «ανοικτός» στο ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος