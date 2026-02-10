Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αντιτίθεται στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ και επιθυμεί τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η είδηση αυτή στηρίχθηκε σε δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου.

Παράλληλα οι ΗΠΑ απέφυγαν να ασκήσουν άμεση κριτική, παρά τις διαμαρτυρίες για την απόφαση που θα μπορούσε να διευκολύνει την επέκταση των ισραηλινών οικισμών.

Σημειώνεται πως το ισραηλινό Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε πρόσφατα κανόνες που επιτρέπουν στο Ισραήλ να αυξήσει τον έλεγχό του σε περιοχές υπό διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής, σύμφωνα με τις συμφωνίες του Όσλο.

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επισκεφθεί την Τετάρτη την Ουάσιγκτον για συζητήσεις με τον Τραμπ, κυρίως για τον ιρανικό φάκελο.

Υπουργοί από Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Τουρκία, Κατάρ, Ιορδανία, ΗΑΕ, Ινδονησία και Πακιστάν κατήγγειλαν ότι η κίνηση αυτή δημιουργεί «νέα νομική και διοικητική πραγματικότητα» που οδηγεί στην παράνομη προσάρτηση και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε επίσης το μέτρο ως «ένα ακόμη βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση».