Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει κατακόρυφα τον πήχη της αντιπαράθεσής του με το Χάρβαρντ: από τα «μερικά εκατομμύρια» περνά πλέον σε απαίτηση ενός ολόκληρου δισεκατομμυρίου δολαρίων για «ζημίες και τόκους». Η δήλωση ήρθε ως απάντηση σε δημοσίευμα των New York Times, το οποίο υποστήριζε ότι η κυβέρνησή του σκόπευε να εγκαταλείψει την υπόθεση και να αποσύρει την αξίωση εις βάρος του ιστορικού πανεπιστημίου, στο οποίο καταλογίζει αντισημιτισμό και ιδεολογική μεροληψία.

«Απαιτούμε τώρα ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε αποζημιώσεις και δεν θέλουμε στο εξής καμία σχέση με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, διαψεύδοντας ευθέως το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Η επίθεση στο Χάρβαρντ εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία του Τραμπ κατά των κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων, τα οποία κατηγορεί ότι αποτελούν φυτώρια της «ιδεολογίας woke» και ότι απέτυχαν να προστατεύσουν εβραίους φοιτητές στις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης. Με βάση αυτές τις αιτιάσεις, η κυβέρνηση έχει προσφύγει επανειλημμένα στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας τεράστια ποσά ως αποζημιώσεις.

Οι New York Times είχαν γράψει ότι ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έκανε πίσω από προηγούμενη αξίωση ύψους 200 εκατ. δολαρίων, έπειτα από την αντίσταση που προέβαλε το αρχαιότερο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο ο ίδιος ο Τραμπ διαβεβαίωνε πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν στο τελικό στάδιο και ότι η συμφωνία θα προέβλεπε πληρωμή 500 εκατ. δολαρίων, μέρος των οποίων θα κατευθυνόταν στο άνοιγμα επαγγελματικών σχολών.

Το Χάρβαρντ είχε προτείνει την παροχή «επαγγελματικής κατάρτισης», αλλά, σύμφωνα με τον Τραμπ, αυτή η πρόταση «απορρίφθηκε ως εντελώς ανεπαρκής και χωρίς προοπτική επιτυχίας». Όπως πρόσθεσε, επρόκειτο απλώς για έναν ελιγμό ώστε το πανεπιστήμιο να αποφύγει την καταβολή «ενός πολύ μεγαλύτερου ποσού, 500 εκατομμυρίων δολαρίων και άνω», που κατά την άποψή του θα έπρεπε να επιβληθεί λόγω «σοβαρών και ειδεχθών παρανομιών» της διοίκησής του.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο Τραμπ έχει κηρύξει ανοιχτό πόλεμο στο Χάρβαρντ και σε άλλα ιδρύματα της Ivy League. Η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση έχει κοπεί ή παγώσει, με το επιχείρημα ότι τα πανεπιστήμια άφησαν να ανθήσουν οι κινητοποιήσεις κατά του πολέμου στη Γάζα ή, ευρύτερα, ότι λειτουργούν ως εστίες προοδευτισμού και πολιτικής αμφισβήτησης.

Ήδη, το Κολούμπια υποχρεώθηκε το καλοκαίρι να καταβάλει 200 εκατ. δολάρια και να δεσμευτεί ότι δεν θα λαμβάνει υπόψη την εθνική καταγωγή στις εγγραφές και στις προσλήψεις. Το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, επίσης μέλος της Ivy League, υπέκυψε σε πιέσεις ανακοινώνοντας ότι θα απαγορεύσει στις διεμφυλικές αθλήτριες τη συμμετοχή σε γυναικεία αθλήματα.

Η λογοκρισία πίσω από τις αγωγές

Πίσω από τα δισεκατομμύρια και τα νομικά πυροτεχνήματα, διαμορφώνεται κάτι πολύ πιο ανησυχητικό: η μετατροπή των αποζημιώσεων σε εργαλείο πολιτικής πειθάρχησης.

Η στρατηγική Τραμπ δεν στοχεύει απλώς στη «λογιστική τιμωρία» των πανεπιστημίων, αλλά στη φίμωση κάθε χώρου που παράγει λόγο, έρευνα και κριτική εκτός της ακροδεξιάς του γραμμής.

Όταν η κυβέρνηση απειλεί με οικονομική εξόντωση όποιο ίδρυμα επιτρέπει διαδηλώσεις, διαφορετικές φωνές ή πολιτισμική πολυφωνία, τότε οι αγωγές και τα πρόστιμα παύουν να είναι νομικά εργαλεία και γίνονται μέσα λογοκρισίας.

Με άλλα λόγια, ο «πόλεμος κατά της woke ιδεολογίας» δεν είναι παρά ένα προπέτασμα καπνού για την επιβολή ενός αυταρχικού, ιδεολογικά μονοχρωματικού τοπίου, όπου όποιος διαφωνεί δεν απαντάται με επιχειρήματα, αλλά με τιμολόγια δισεκατομμυρίων. Αυτό δεν είναι απλώς πολιτική πίεση, είναι μια ωμή απόπειρα να στραγγαλιστεί (και οικονομικά) η ελευθερία της σκέψης.

με πληροφορίες από: Reuters