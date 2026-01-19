Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να δηλώσει εάν θα προσφύγει στη βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

«Ουδέν σχόλιον», απάντησε ο Τραμπ σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξή του, όταν ρωτήθηκε αν θα χρησιμοποιήσει βία.

Η Ευρώπη, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα έπρεπε να επικεντρωθεί στον πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και «όχι στη Γροιλανδία». Επιβεβαίωσε επίσης ότι «κατά 100%» θα υλοποιήσει την απειλή του να επιβάλει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες αν δεν υπάρξει μια συμφωνία για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

Αναφερόμενος στο βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που δεν του απονεμήθηκε, επέμεινε ότι «η Νορβηγία (σ.σ. η Κυβέρνηση) το ελέγχει πλήρως, παρά τα όσα λένε».