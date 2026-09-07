Σε νέα δραματική κλιμάκωση της σκληρής εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Οτάβας προχώρησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας εκ νέου στο στόχαστρο την καναδική αεροναυπηγική εταιρεία Bombardier.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την περαιτέρω πώληση των αεροσκαφών της στην αμερικανική αγορά, εκτός εάν η εταιρεία μεταφέρει μέρος της παραγωγικής της δραστηριότητας εντός της αμερικανικής επικράτειας.

Η κίνηση αυτή συνδέεται με τη χρόνια διαμάχη για την πιστοποίηση των αμερικανικών αεροσκαφών Gulfstream στον Καναδά, εντείνοντας το κλίμα μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων.

«Αν θέλουν την αγορά μας, πρέπει να κατασκευάζουν εδώ»

Στην παρέμβασή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα προϊόντα της καναδικής εταιρείας «δεν είναι αρκετά καλά» και υπογράμμισε τη μεγάλη εξάρτησή της από τους Αμερικανούς καταναλωτές, σημειώνοντας ότι περισσότερο από το 50% των συνολικών εσόδων της Bombardier προέρχεται από τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ κατηγόρησε την Οτάβα για άνιση μεταχείριση, αναφέροντας ότι η καναδική εταιρεία απολαμβάνει πλήρη πρόσβαση σε Αμερικανούς αγοραστές, αεροδρόμια και υποδομές, την ίδια ώρα που ο Καναδάς θέτει γραφειοκρατικά και εμπορικά εμπόδια σε αμερικανικές τράπεζες και επιχειρήσεις που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα.

«Δεν θα υπάρχει πλέον πώληση Bombardier στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν θέλουν την αγορά μας, πρέπει να κατασκευάζουν εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, επαναφέροντας στο προσκήνιο το δόγμα «America First» και την πολιτική επανεκβιομηχάνισης της αμερικανικής οικονομίας.

Στο επίκεντρο η διαμάχη με την αμερικανική Gulfstream

Η νέα αυτή επίθεση δεν είναι μεμονωμένη, αλλά αποτελεί τη συνέχεια μιας οξείας διαμάχης που εξελίσσεται τους τελευταίους μήνες γύρω από την πρόσβαση των κατασκευαστών αεροσκαφών στις αγορές των δύο χωρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί ανοιχτά τις καναδικές αρχές ότι καθυστέρησαν σκόπιμα ή εμπόδισαν την πιστοποίηση των αεροσκαφών της αμερικανικής Gulfstream, της κυριότερης ανταγωνίστριας της Bombardier στην αγορά των επιχειρηματικών jet, ενώ ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο, ο Τραμπ είχε απειλήσει με την αποπιστοποίηση των καναδικών αεροσκαφών και την επιβολή δασμών ύψους 50% στα αεροσκάφη καναδικής κατασκευής, προκειμένου να πιέσει την Οτάβα να εγκρίνει τα νέα μοντέλα της Gulfstream.

Κλιμάκωση μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων

Με τη νεότερη παρέμβασή του, ο Ντόναλντ Τραμπ μετατοπίζει τη στρατηγική του από την απλή πίεση για ισότιμη πιστοποίηση μοντέλων στην απαίτηση για μεταφορά παραγωγής εντός αμερικανικού εδάφους.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη περίοδο για τις εμπορικές σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών, καθώς οι διμερείς διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν οριστικά τον Αύγουστο. Έκτοτε, η Ουάσινγκτον αυξάνει σταθερά την πίεση μέσω στοχευμένων δασμών, με την καναδική κυβέρνηση να απαντά με αντίμετρα.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Τραμπ επανέφερε το σύνθημα «Buy American», καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες και τις επιχειρήσεις να στηρίζουν αποκλειστικά τα εγχώρια προϊόντα.