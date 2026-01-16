Για το ενδεχόμενο επιβολής νέων δασμών σε όσες χώρες αντιτίθενται στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία, έκανε λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, με θέμα την υγειονομική περίθαλψη.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία»

«Μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες που δεν συμφωνούν με τη Γροιλανδία, επειδή χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, επειδή χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια. Οπότε μπορεί να το κάνω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

.@POTUS: “I may put a tariff on countries if they don’t go along with Greenland — because we need Greenland for national security.” pic.twitter.com/yQYjPTpx39 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 16, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έκανε αυτή τη δήλωση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, καθώς αναφερόταν στη χρήση δασμών για να αναγκάσει άλλες χώρες να συνεργαστούν σε ένα σχέδιο μείωσης των τιμών των φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η προσπάθεια του Τραμπ να ελέγξει τη Γροιλανδία έχει προκαλέσει την οργή των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες φοβούνται ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να διαρρήξει τις μακροχρόνιες διατλαντικές σχέσεις, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ. Ορισμένες χώρες έχουν αρχίσει να στέλνουν στρατεύματα στο ημιαυτόνομο νησί της Αρκτικής, το οποίο επί του παρόντος αποτελεί έδαφος της Δανίας.

Με πληροφορίες από CNN