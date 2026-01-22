Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε με «βαριά αντίποινα» εάν οι ευρωπαϊκές χώρες αρχίσουν να πωλούν τίτλους του αμερικανικού δημοσίου ή μετοχές, με σκοπό να ασκήσουν πίεση στην Ουάσινγκτον.

«Εάν συνέβαινε αυτό, θα επιβάλλαμε μεγάλα αντίποινα και έχουμε όλα τα ατού στα χέρια μας», είπε ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business από το Νταβός.

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται, αφού η κρίση με αντικείμενο τη Γροιλανδία, σε συνδυασμό με τις απειλές του Τραμπ εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ, προκάλεσε αναταραχή στις αμερικανικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης των ομολόγων, την οποία παρακολουθεί στενά ο Λευκός Οίκος.

Ένα μεγάλο συνταξιοδοτικό ταμείο της Σουηδίας, το Alecta, ανέφερε χθες, Τετάρτη, ότι έχει ήδη διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος των αμερικανικών ομολόγων που διέθετε, λόγω της «τρωτότητας» της αμερικανικής οικονομίας. Την Τρίτη, το δανέζικο ταμείο AkademikerPension ανακοίνωσε ότι πούλησε όλα τα αμερικανικά ομόλογα, θεωρώντας ότι «η δημοσιονομική κατάσταση στις ΗΠΑ δεν είναι υγιής». Ένα άλλο δανέζικο ταμείο, το Pensionskasse (PBU) είπε στο τηλεοπτικό κανάλι TV2 ότι πουλάει επίσης τους τίτλους του αμερικανικού δημοσίου.

Οι ευρωπαϊκές χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ διαθέτουν, όλες μαζί, περισσότερα από 2 τρισεκ. δολάρια σε ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου. Το ποσό ανεβαίνει στα 3 τρισεκ., αν συμπεριληφθεί και ο Καναδάς, άλλος προσφιλής στόχος του Τραμπ.

«Η συμφωνία για τη Γροιλανδία είναι ακόμη υπό διαπραγμάτευση»

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες μιας συμφωνίας των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία είναι ακόμη υπό επεξεργασία.

Σε συνέντευξη στο δίκτυο Fox Business από το Νταβός, ο Τραμπ παραδέχτηκε επίσης πως υπήρξε αντίκτυπος στις παγκόσμιες χρηματαγορές και είπε πως δεν σχεδιάζει να πληρώσει για να την αποκτήσει.

«Είναι υπό διαπραγμάτευση τώρα, οι λεπτομέρειες. Αλλά ουσιαστικά είναι πλήρης πρόσβαση. Δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει χρονικό όριο», δήλωσε ο Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Παρατήρησα ότι το Χρηματιστήριο ανέβηκε πολύ, αφού το ανακοινώσαμε», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα οι Ευρωπαίοι να πουλήσουν αμερικανικές μετοχές και ομόλογα, πρόσθεσε: «Αν το κάνουν, το κάνουν. Αλλά αν αυτό συμβεί, θα υπάρξουν μεγάλα αντίποινα από την πλευρά μας, και έχουμε όλα τα ατού».

Ο Τραμπ άρχισε να ρίχνει την ιδέα ότι θα αποκτήσει τη Γροιλανδία αφότου ανέλαβε καθήκοντα πέρυσι, αλλά ενέτεινε τη ρητορική του τις τελευταίες εβδομάδες, απειλώντας με δασμούς 10% οκτώ ευρωπαϊκές χώρες το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας σοκ στους επενδυτές.

Συνέχισε την ώθησή του κατά την ομιλία του χθες, Τετάρτη, στο Νταβός, που κράτησε πάνω από μία ώρα, προτού συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ανακοινώσει σχέδια για μια νέα συμφωνία που μένει ακόμη να προσδιοριστεί.

Απαντώντας σήμερα σε ερώτηση τι είναι διατεθειμένος να πληρώσει για την ημιαυτόνομη περιφέρεια, πρόσθεσε: «Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε τίποτε άλλο πέρα από τον Χρυσό Θόλο που κατασκευάζουμε».

Ο Τραμπ δήλωσε πως οποιαδήποτε συμφωνία θα επιτρέψει «πλήρη πρόσβαση» στη Γροιλανδία, μεταξύ άλλων και για τον στρατό: «Παίρνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς καθόλου κόστος», είπε.